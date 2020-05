"Kidding" geht bei Sky in die zweite Runde (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Ab 12. Mai auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf - Mit Jim Carrey als Star einer populären Kindersendung - Von "Vergiss mein nicht!"-Regisseur Michel GondryMr. Pickels, der Fernsehheld vieler Kinder, darf seine Sendung nicht mehr zeigen und muss sich neu erfinden. Die zweite Staffel der bittersüßen Serie "Kidding" mit Jim Carrey in der Hauptrolle ist ab 12. Mai immer dienstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar.Über "Kidding":Jim Carrey kehrt zurück als Jeff Piccirillo alias "Mr. Pickles", der Star des amerikanischen Kinderfernsehens, der Kids zum Lachen bringt, aber privat der traurigste Mann der Welt ist. In der zweiten Staffel muss "Mr. Pickels", der erstmals seit 30 Jahren nicht im Fernsehen zu sehen ist, einen Weg finden, trotzdem mit seinen kleinen Fans zu kommunizieren. Dabei entwickelt er eine neue und streitbare Methode direkt zu den Kindern in aller Welt zu sprechen und prompt gerät er zum ersten Mal in seiner Karriere ins Sperrfeuer der Kritik. Unterdessen übergibt sein Vater Sebastian (Frank Langella) die Leitung des millionenschweren "Mr. Pickles"-Imperiums an Jeffs Schwester Deirdre (Catherine Keener), die versucht die Puppenshow wieder auf Sendung zu bringen.Jim Carrey verpasst der Hauptfigur in der zweiten Staffel seines Serien-Comebacks nicht nur einen neuen Haarschnitt: Der geliebte Puppenshow-Präsentator befreit sich aus seiner Trauer, lässt seine widersprüchlichen Gefühle zu und begibt sich mutig auf die Suche nach dem Glück - ohne seine melancholische Perspektive zu verlieren. Dabei gelingt Jim Carrey eine der berührendsten Darstellungen seiner Karriere. Klug besetzte Co-Stars wie Catherine Keener, Frank Langella und Judy Greer machen aus "Kidding" zudem weiterhin mehr als eine One-Man-Show.Facts:Originaltitel: "Kidding", Dramedyserie, 10 Episoden, je ca. 30 Minuten, USA 2020. Drehbuch: Dave Holstein, Joey Mazzarino. Regie: Steven Gondry. Ausführende Produzenten: Jason Bateman, Roberto Benabib, Jim Carrey. Darsteller: Jim Carrey, Kathlen Keener, Frank Langella, Judy Greer, Cole Allen, Juliet Morris.Ausstrahlungstermine:Ab 12. Mai 2020 immer dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf. Wahlweise auf Deutsch oder im Original.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf einem Gerät ihrer Wahl zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.