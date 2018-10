"Kidbusters" (NDR) - Die Entführung meines Lebens / Eine Komödie für die ganze Familie bei KiKA

Erfurt (ots) - Im Leben von Anders (Alfred Larsen) läuft nichtsnach Plan: Sein Vater sitzt im Gefängnis und seine Mutter schuftet imSchichtdienst, um die vier Kinder allein durchzubringen. Ausgerechnetals Anders' Vater wieder zu Hause einzieht, steht dieGerichtsvollzieherin vor der Tür. Die Premiere von "Kidbusters" (NDR)zeigt KiKA am 5. Oktober um 19:30 Uhr auf dem LOLLYWOOD-Sendeplatz.Wegen Mietschulden verliert die Familie ihre Wohnung. Und währendAnders' Mutter (Therese Damgaard) nach einem Schwächeanfall imKrankenhaus landet, kommen er und seine Geschwister samt Vater(Anders Brink Madsen) bei Onkel Georg (Brian Lykke) unter. Der plantmit der Entführung des Bankierssohns Bernhard (Cornelius Müller) einLösegeld zu erpressen. Weil die Familie in der Patsche sitzt, werdenAnders und seine drei Geschwister zu Komplizen. Zum Glück kommt demgelangweilten Bernhard eine Entführung ganz gelegen. Denn mehr alsalles Geld der Welt zählt am Ende, dass man nicht alleine bleibt.Der turbulente und amüsante Film für die ganze Familie wird beiKiKA am 5. Oktober um 19:30 Uhr auf dem LOLLYWOOD-Sendeplatzausgestrahlt.Auf den Nordischen Filmtagen in Lübeck 2017 gewann der Spielfilmden Preis der Kinderjury.Verantwortlicher Redakteur beim NDR ist Holger Hermesmeyer.Weitere Informationen finden Sie auf kika-presse.de. RegistrierteNutzer finden hier auch im Bereich "Presse Plus" den Film zurAnsicht.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell