Kick-off für den neuen Look: Wormland feiert Re-Opening des Dortmunder Flagship-Stores (FOTO)

Dortmund (ots) -Fußballer, Geschäftspartner & Co beim VIP Event des MännermodeSpezialistenAm verganenen Mittwoch, den 29.08.2018 feierte Wormland - derinnovative Spezialist für Männermode - die Wiedereröffnung seinesDortmunder Flagship-Stores mit einem VIP-Event. Geschäftspartner,lokale Größen und prominente Gesichter wie BVB-Torhüter Roman Bürkiund BVB Stadionsprecher und Torschützenlegende Norbert Dickel warenvon 19.00 bis 22.00 Uhr bei Drinks und coolen Live-Beats zu Gast inder Filiale auf dem Westhellenweg. Die vierstöckige Filiale erstrahltnach Umbau in neuem Glanz! Die Decken wurden geöffnet, helleMaterialien eingesetzt und somit eine noch freundlichere Atmosphäregeschaffen. Neben dem neuen Ladenbau wurde außerdem modernsteLED-Technik installiert. In der zweiten Etage lädt eine lässigeLounge mit Blick auf den Markt zum Verweilen ein, im erstenObergeschoss finden die Gäste eine Espresso-Bar. Als kleine Hommagean die Region wurde als Akzentfarbe punktuell "Citrusgelb"eingesetzt.Historische Elemente ließ man neben Innovativem bestehen. Sowurden die Böden aufgearbeitet um den individuellen architektonischenFlair der Filiale beizubehalten. "Diese Elemente spiegeln diefacettenreiche Historie von Wormland wieder und erinnern an dieAnfänge des stilprägenden Unternehmensgründers Theo Wormland. Es waruns wichtig, Neues mit Bestehendem zu verbinden." So ChristianGreiner, Geschäftsführer von Wormland. Selbstverständlich hielt auchviel moderne Technik Einzug in den Store: Zur Ausstattung gehörenu.a. multifunktionale E-Poster zur POS-Kommunikation. Auf 42-ZollBildschirmen können Image-, und Kooperationsfilme abgespielt werden.