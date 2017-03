Kia präsentiert in Genf vier Neuheiten (FOTO)

Frankfurt (ots) -- Europapremiere der Sportlimousine Kia Stinger- Europapremiere des neuen Kia Picanto, der ab April eingeführtwird- Neue Plug-in-Hybrid-Varianten von Kia Niro* und OptimaSportswagon*Die hier gemachten Angaben zur Ausstattung der genannten Modellesind vorläufig und beziehen sich auf den europäischen Markt. Dieendgültigen Spezifikationen für den deutschen Markt sowieInformationen zu den in Deutschland erhältlichen Motorisierungen desKia Stinger finden Sie rechtzeitig zur Modelleinführung aufhttp://press.kia.com/de.Auf dem Genfer Autosalon (Publikumstage 9. bis 19. März) stelltKia vier neue Modelle und Modellvarianten vor. Ihr Europadebüt gebendie neue Sportlimousine Kia Stinger und die dritte Generation desKleinwagens Kia Picanto. Erstmals vorgestellt werden darüber hinauszwei neue Hybridversionen mit Steckdosenanschluss: das kompakteCrossover-Modell Kia Niro Plug-in Hybrid und der MittelklassekombiKia Optima Sportswagon Plug-in Hybrid. Die7-Jahre-Kia-Herstellergarantie**, die für jeden Kia-Neuwagen inEuropa gilt, schließt bei den Plug-in-Hybriden auch dieAntriebsbatterie mit ein."Die Vielfalt der Kia-Neuheiten in Genf unterstreicht dieAmbitionen unserer Marke, das Spektrum an attraktiven Kia-Modellenkontinuierlich zu erweitern", sagt Michael Cole, Chief OperatingOfficer von Kia Motors Europe. "Der Stinger ist das leistungsstärksteSerienmodell, das Kia je produziert hat, während sich die neueGeneration unseres weltweit erfolgreichen Picanto durch einkraftvolles, modernes Design, neue Technologien und praktischeQualitäten auszeichnet. Die neuen Plug-in-Hybrid-Versionen des Niround des Optima Sportswagon werden uns helfen, das Ziel zu erreichen,bis 2020 die Kraftstoffeffizienz der weltweiten Kia-Modellpalettegegenüber 2014 um 25 Prozent zu steigern."Kia Stinger: Sportlich-klassische Eleganz und hohe BeschleunigungDer Kia Stinger, der seine Weltpremiere im Januar in Detroitfeierte, basiert auf der 2011 vorgestellten Studie Kia GT und istinspiriert durch die klassischen Grand Tourer - kraftvolle, eleganteAutos, die es ihren Besitzern ermöglichten, stilvoll und schnell zureisen. Die neue Sportlimousine besticht durch ihre Ästhetik, ihrgroßzügiges Raumangebot für fünf Personen samt Gepäck, ihr stabiles,ruhiges Fahrverhalten, ihr agiles Handling und ihre eindrucksvolle,heckbetonte Kraftentfaltung.In Europa wird der Kia Stinger mit drei Motoren angeboten: einem2,2-Liter-Turbodiesel (147 kW / 200 PS), einem2,0-Liter-Turbobenziner (188 kW / 255 PS) und einem 3,3-Liter-V6Twin-Turbobenziner mit 276 kW (370 PS). Mit dieser Topmotorisierungsprintet der Stinger in 5,1 Sekunden auf 100 Stundenkilometer,schneller als alle bisherigen Kia-Modelle. Die Sportlimousine istwahlweise mit Heck- oder Allradantrieb erhältlich und verfügt übereine elektronische Fahrwerkseinstellung sowie über die fünfstufigeFahrmodus-Wahl "Drive Mode Select". Eingeführt wird das neue Modellin Europa im vierten Quartal 2017.Neuer Kia Picanto: Selbstbewusst, modern und praktischDer neue Kia Picanto präsentiert sich mit einerjugendlich-dynamischen Ausstrahlung. Er wurde von denKia-Designzentren in Namyang (Korea) und Frankfurt kreiert und zeigtein charakteristisches, selbstbewusstes Design - vor allem in derSportausführung GT Line, die für den Picanto erstmals angeboten wird.Die Hightech-Ausstattung des modernen, eleganten Interieurs wirddurch den markanten 7-Zoll-Touchscreen des Navigationssystemsunterstrichen, das den Multimediadienst Kia Connected Services unddie Smartphone-Schnittstellen Android Auto[TM] und Apple CarPlay[TM]beinhaltet. Eine induktive Ladestation für Smartphones wird ebenfallsangeboten. Durch verschiedene Farbvarianten der Innenausstattungsowie elf Karosseriefarben bietet das neue Modell darüber hinaus mehrMöglichkeiten zur Individualisierung.Trotz nahezu unveränderter Außenmaße bietet der neue Picanto mehrPlatz im Innenraum und den größten Gepäckraum seiner Klasse (255Liter). Zudem gehört sein Interieur zu den leisesten im A-Segment.Bei der neuen Karosserie hat sich der Anteil an ultrahochfestem Stahlverdoppelt, und für Sicherheit sorgt auch der optional erhältlicheautonome Notbremsassistent. Zur Markteinführung ist das neue Modellmit einen 1,0- und einem 1,2-Liter-Benziner erhältlich (je nachAusführung ab 89 g/km CO2)*. Im Herbst 2017 folgt ein hocheffizienter1,0-Liter-Turbobenziner mit 74 kW (100 PS)*.Kia Niro Plug-in Hybrid: Crossover mit extrem niedrigen EmissionenWenn der Kia Niro Plug-in Hybrid im dritten Quartal 2017 auf denMarkt kommt, wird er als eines der ersten Modelle die praktischenQualitäten und das reizvolle Design eines kompakten Crossovers mitden extrem niedrigen Emissionen eines modernen Plug-in-Antriebskombinieren. Nach momentanem Entwicklungsstand hat er einekombinierte CO2-Emission von 30 Gramm pro Kilometer (nach NEFZ) undeine rein elektrische Reichweite von bis zu 55 Kilometern. Seinmodernes Parallelhybridsystem beinhaltet einen1,6-Liter-Benzindirekteinspritzer und eine leistungsstarkeLithium-Ionen-Polymer-Batterie (8,9 kWh).Die Batterie befindet sich unter der Rücksitzbank und dem Bodendes Gepäckraums. Der Innenraum weist daher die gleichen großzügigenPlatzverhältnisse auf wie beim Standardmodell, und der Gepäckraumbietet ein Fassungsvermögen von 324 Litern. Als eines von wenigenFahrzeugen im Hybridsegment kann der Niro Plug-in Hybrid zudem auchim Anhängerbetrieb eingesetzt werden (gebremst bis zu 1.300 kg). Füreine effiziente Nutzung der Batterie sorgen das hochentwickelteregenerative Bremssystem und das neue "Eco DAS"-System (Eco-DrivingAssistant System), das einen Coasting-Assistenten und einenvorausschauenden Energieeffizienz-Assistenten beinhaltet. Der Radiusder aktuellen elektrischen Reichweite und nahe gelegene Ladestationenwerden im Infotainmentsystem angezeigt.Kia Optima Sportswagon Plug-in Hybrid: Großzügig und sparsamDer Kia Optima Sportswagon Plug-in Hybrid, der ausschließlich inEuropa angeboten wird, kommt ebenfalls im dritten Quartal 2017 in denHandel. Das neue Mitglied der Mittelklasse-Familie Optima verbindetdie Variabilität der Kombiversion mit dem hocheffizientenAntriebsstrang der Plug-in-Hybrid-Limousine. Die Batterie istplatzsparend unter dem Boden des Gepäckraums integriert, der einVolumen von 440 Litern vorweisen kann. Das Hybridsystem mit einem2,0-Liter-Benzindirekteinspritzer, einem 50-kW-Elektromotor und hoherBatteriekapazität (11,26 kWh) entfaltet eine Gesamtleistung von 151kW (205 PS) und ermöglicht eine rein elektrische Reichweite von biszu 60 Kilometern (nach momentanem Entwicklungsstand 34 g/km CO2).Der Plug-in-Sportkombi verfügt über die neueste Generation des8-Zoll-Navigationssystems inklusive Kia Connected Services, AndroidAuto[TM] und Apple CarPlay[TM] sowie eine induktive Ladestation fürSmartphones (alle Elemente je nach Ausführung). Für ein hohesSicherheitsniveau sorgt ein breites Spektrum von modernenFahrerassistenzsystemen.Bildmaterial zu dieser Pressemitteilung sowie diesen Text alsDownload (doc und pdf) finden Sie unter http://press.kia.com/de.* Die genannten Motorisierungen des neuen Kia Picanto sowie der KiaNiro Plug-in Hybrid und der Kia Optima Sportswagon Plug-in Hybridweisen folgende Verbrauchs- und Emissions-Werte auf. Die angegebenenWerte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6,6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt:Kia Picanto 1.0Ohne EcoDynamics: Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 5,6;außerorts 3,7; kombiniert 4,4; CO2-Emission: kombiniert 101 g/kmMit EcoDynamics: Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 5,3;außerorts 3,6; kombiniert 4,2; CO2-Emission: kombiniert 97 g/kmKia Picanto 1.2Mit Automatikgetriebe: Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts7,0; außerorts 4,5; kombiniert 5,4; CO2-Emission: kombiniert 124 g/kmMit Schaltgetriebe, ohne EcoDynamics: Kraftstoffverbrauch in l/100km: innerorts 5,9; außerorts 3,8; kombiniert 4,6; CO2-Emission:kombiniert 106 g/kmMit Schaltgetriebe und EcoDynamics: Kraftstoffverbrauch in l/100 km:innerorts 5,8; außerorts 3,7; kombiniert 4,5; CO2-Emission:kombiniert 104 g/kmKia Picanto 1.0 T-GDIKraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 5,2; außerorts 4,1;kombiniert 4,5; CO2-Emission: kombiniert 102 g/kmKia Niro Plug-in HybridDurchschnittlicher Kraftstoffverbrauch: 1,3 l/100 km: CO2-Emission:kombiniert 30 g/kmDurchschnittlicher Stromverbrauch: 12,0 kW/100 km; CO2-Emission: 0g/km (bei Verwendung von Energie aus regenerativen Quellen)Kia Optima Sportswagon Plug-in HybridDurchschnittlicher Kraftstoffverbrauch: 1,5 l/100 km: CO2-Emission:kombiniert 34 g/kmDurchschnittlicher Stromverbrauch: 12,6 kW/100 km; CO2-Emission: 0g/km (bei Verwendung von Energie aus regenerativen Quellen)Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu denoffiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagenkönnen dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, dieCO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen"entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DATDeutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760Ostfildern (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.** Gemäß den jeweils gültigen Herstellergarantiebedingungen