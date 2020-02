Kia XCeed mit iF Design Award ausgezeichnet (FOTO)

Frankfurt (ots) -- Auch Elektro-Studie "Imagine by Kia" erhält den renommiertenPreis- Designorientierte Marke gewann seit 2010 insgesamt 20 iF AwardsDie neue Generation des Kia Ceed räumt beim iF Design Award weiter ab: Nach dem"Hattrick" 2019, als das Grundmodell, der Kombi Ceed Sportswagon und derShooting Brake ProCeed den weltweit renommierten Preis gewannen, hat sich beimiF Award 2020 jetzt auch der neue Crossover Kia XCeed in die Siegerlisteeingetragen. Und wie in den Vorjahren blieb es für die designorientierte Markenicht bei einer Trophäe. Einen weiteren iF Award gewann die visionäreElektroauto-Studie "Imagine by Kia", die wie die Ceed-Familie im europäischenKia-Designzentrum in Frankfurt entworfen wurde und den ganzheitlichen,emotionalen Ansatz demonstriert, den Kia bei der Elektrifizierung von Fahrzeugenverfolgt. Seitdem der Hersteller 2010 seinen ersten iF Award gewann, gab es beidem Wettbewerb kein Jahr ohne Kia-Preisträger. Mit den jetzigen Gewinnern istdie Zahl der iF-prämierten Kia-Fahrzeuge auf insgesamt 20 gestiegen.Der Kia XCeed präsentiert sich mit seiner modernen Optik und derCoupé-Silhouette als sportliche Alternative zu traditionellen SUVs. Zugleichhebt er sich deutlich von den anderen Mitgliedern der Ceed-Familie ab. Dieeinzigen Karosserieelemente, die unverändert vom Grundmodell übernommen wurden,sind die vorderen Türen. Die relativ lange Motorhaube, die zum Heck hin starkabfallende Dachlinie und die hohe Abströmkante zur Optimierung der Aerodynamikuntermauern das dynamische Erscheinungsbild. Der Crossover verbindet diepraktischen Vorzüge eines SUVs mit dem dynamischen Handling eines Kompaktwagensund präsentiert sich technologisch auf Topniveau. Das gilt sowohl für dieAssistenz- und Infotainmentsysteme als auch für die Antriebspalette, die nebenhocheffizienten Turbobenzinern und -dieseln seit jüngstem auch einePlug-in-Hybridvariante* mit bis zu 58 Kilometern rein elektrischer Reichweitebeinhaltet. Der iF Award ist für den im September gestarteten XCeed ein weiteresHighlight in einer Reihe von Erfolgen. So wurde er mit dem "Goldenen Lenkrad2019" als "Bestes Auto unter 35.000 Euro" ausgezeichnet, siegte in mehrerenVergleichstests, auch gegen Wettbewerber etablierter Marken, und wurde zum"Women's World Car of the Year 2019" gekürt (Kategorie "Urban").Kia ist seit langem ein Vorreiter bei der Antriebselektrifizierung. Mit derStudie "Imagine by Kia" präsentierte die Marke 2019 auf dem Genfer Salon ihrenersten viertürigen Stromer. Er lässt sich keiner klassischen Fahrzeugkategoriezuordnen, sondern zeigt Merkmale eines SUVs, einer sportlich-elegantenFamilienlimousine sowie eines geräumig-variablen Crossovers und bewegt sich vonder Größe her im oberen Bereich des C-Segments. Durch den kompaktenAntriebsstrang - mit kabellos aufladbarer Batterie - bot sich den Designern dieChance, das Platzangebot im Innenraum zu maximieren und ein sehr großzügiges,luftiges Interieur zu schaffen, das durch Portaltüren zudem bequem zugänglichist.iF Design Award 2020: 7.300 Produkte aus 56 Ländern eingereichtDer 1953 eingeführte iF Design Award zählt heute zu den weltweit wichtigstenDesignpreisen. Vergeben wird er von der iF International Forum Design GmbH inHannover, der ältesten unabhängigen Designinstitution der Welt. Für den iFDesign Award 2020 reichten Unternehmen aus 56 Ländern insgesamt 7.298 Produkteund Beiträge ein. Über die Preisvergabe entschied eine Jury von 78Design-Experten aus mehr als 20 Ländern. Der Award ist in sieben Kategoriengegliedert: Produkt-, Kommunikations-, Verpackungs- und Service-Design,Architektur und Innenarchitektur sowie Professionelle Konzepte. Der Kia XCeedwurde in der Kategorie Produkt-Design prämiert, die Studie Imagine by Kia in derKategorie Professionelle Konzepte. Alle ausgezeichneten Produkte werden im "iFWorld Design Guide" (ifworlddesignguide.com) und in der "iF Design App"veröffentlicht sowie in der "iF Design Exhibition" in Berlin präsentiert (2. bis10. Mai 2020, Café Moskau). Die Preisverleihung findet am 4. Mai im BerlinerFriedrichstadt-Palast statt.Über Kia MotorsDie Kia Motors Corporation, gegründet 1944, ist der älteste FahrzeugherstellerKoreas und der achtgrößte Automobilhersteller weltweit. Die Marke mit dem Slogan"The Power to Surprise" vertreibt ihre Fahrzeuge in weltweit 190 Märkten,verfügt über Automobilwerke in fünf Ländern und beschäftigt mehr als 52.000Mitarbeiter. Kia Motors engagiert sich stark im Sportsponsoring und ist unteranderem Partner der FIFA, der UEFA Europa League, des Tennisturniers AustralianOpen sowie der europäischen E-Sport-Liga LEC ("League of Legends EuropeanChampionship"). Im deutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, istdie Marke durch Kia Motors Deutschland vertreten. Die 100-prozentige Tochter derKia Motors Corporation mit Sitz in Frankfurt am Main hat ihren Absatz seit 2010um mehr als 90 Prozent gesteigert. 2019 erzielte Kia in Deutschland mit 69.608Einheiten einen neuen Absatzrekord und einen Marktanteil von 1,9 Prozent.Ebenfalls in Frankfurt ansässig ist Kia Motors Europe, die europäischeVertriebs- und Marketingorganisation des Automobilherstellers, die 39 Märktebetreut. Seit 2008 ist Kia in Europa kontinuierlich gewachsen und setzte hier2019 erstmals mehr als 500.000 Einheiten ab.Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagen die7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß den gültigenGarantiebedingungen).* Der Kia XCeed Plug-in Hybrid weist folgende Verbrauchs- und Emissionswerteauf: Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,4-1,2 l/100 km; Stromverbrauch kombiniert12,8-10,7 kW/100 km; CO2-Emission kombiniert 34,8-29 g/kmDie Werte wurden nach dem neu eingeführten "Worldwide harmonized Light vehiclesTest Procedure" (WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach dembisherigen Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden dieentsprechend den geltenden Vorschriften korreliert zurückgerechneten Werte nachNEFZ-Standard ausgewiesen.Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellenspezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden überden Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei derDAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern,unentgeltlich erhältlich ist. 