Frankfurt (ots) - Jeder zweite in Europa verkaufte Kia wird auchhier produziert: im Kia-Werk Zilina in der Slowakei. Jetzt ist in derEnde 2006 eröffneten Fertigungsanalage der dreimillionste Kia "madein Europe" vom Band gelaufen. Der Großteil dieses Produktionsvolumensgeht auf das Konto der beiden europäischen Kia-Bestseller, desKompakt-SUV Sportage (fast 1,4 Millionen Einheiten) und derKompaktwagenfamilie cee'd (fast 1,3 Millionen Einheiten). Als drittesModell wird in dem Werk seit Ende 2009 der Kompakt-MPV Vengagefertigt. Das Jubiläumsfahrzeug ist ein weißer Kia cee'd 1.0 T-GDI*in der sportlichen Ausführung GT Line, der von einem Kunden in Islandbestellt wurde.Neben dem Fahrzeugwerk betreibt Kia an dem slowakischen Standortzwei Motorenwerke. Mehr als vier Millionen Benziner und Diesel wurdendort bereits produziert. Zum Portfolio gehören zum Beispiel der 150kW (204 PS) starke 1,6-Liter-Turbobenziner des cee'd GT* und der neue1,6-Liter-"U3"-Diesel mit SCR-Abgasnachbehandlung. Dieserschadstoffarme Diesel kommt unter anderem im neuen Ceed zum Einsatz,der im zweiten Quartal in Zilina in Produktion geht. Im vergangenenJahr fertigte das Werk 540.000 Motoren und 335.000 Fahrzeuge. Diehohen Qualitätsstandards der modernen Produktionsanlage habenmaßgeblich zur Einführung der 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie**beigetragen, die die Marke seit 2010 europaweit gewährt.Von dem slowakischen Kia-Werk profitiert auch die europäischeWirtschaft. Laut einer aktuellen Studie von London Economics, einemder führenden wirtschaftswissenschaftlichen BeratungsunternehmenEuropas, bezog das Werk 2016 Zulieferprodukte im Wert von 5,2Milliarden Euro. 73 Prozent dieser Summe (3,8 Mrd. Euro) entfiel aufProdukte aus Europa. An dem Kia-Standort und bei den Zulieferernwurden seit 2006 rund 15.000 neue Jobs geschaffen. Insgesamtverdanken europaweit rund 184.000 Menschen ihren Arbeitsplatz direktoder indirekt den Geschäftsaktivitäten des koreanischenAutomobilherstellers, so die Studie ("The economic and societalbenefits deriving from the presence of Kia in Europe", LondonEconomics, 2017).Über Kia MotorsDie Kia Motors Corporation, gegründet 1944, ist der ältesteFahrzeughersteller Koreas und der neuntgrößte Automobilherstellerweltweit. Die Marke mit dem Slogan "The Power to Surprise" vertreibtihre Fahrzeuge in 180 Ländern, verfügt weltweit über 14Automobilwerke und beschäftigt mehr als 51.000 Mitarbeiter. KiaMotors engagiert sich stark im Sportsponsoring und ist langjährigerPartner der FIFA, der UEFA und des Tennisturniers Australian Open. Imdeutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Markedurch Kia Motors Deutschland vertreten. Die 100-prozentige Tochterder Kia Motors Corporation mit Sitz in Frankfurt am Main hat ihrenAbsatz seit 2010 um 75 Prozent gesteigert. 2017 erzielte Kia inDeutschland mit 64.068 Einheiten einen neuen Absatzrekord und einenMarktanteil von 1,9 Prozent. Im Segment der Hybrid- undElektrofahrzeuge lag der Kia-Marktanteil bei rund 7 Prozent.Ebenfalls in Frankfurt ansässig ist Kia Motors Europe, dieeuropäische Vertriebs- und Marketingorganisation desAutomobilherstellers, die 30 Märkte betreut. Seit 2008 ist Kia inEuropa kontinuierlich gewachsen und setzte hier 2017 rund 472.000Einheiten ab.Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagendie 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß dengültigen Garantiebedingungen).* Die genannten Motorisierungen weisen folgende Verbrauchs- undEmissions-Werte auf. Die angegebenen Werte wurden nach demvorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in derjeweils geltenden Fassung) ermittelt:Kia cee'd 1.0 T-GDI 120Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 6,2; außerorts 4,2;kombiniert 4,9; CO2-Emission: kombiniert 115 g/kmKia cee'd GT 1.6 T-GDIKraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 9,7; außerorts 5,9;kombiniert 7,4; CO2-Emission: kombiniert 170 g/kmWeitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zuden offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagenkönnen dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, dieCO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen"entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DATDeutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760Ostfildern (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.** Gemäß den jeweils gültigen Herstellergarantiebedingungen (max.150.000 km).