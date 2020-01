Kia Stonic: Dream-Team Edition schon ab 18.490 Euro* (FOTO)

Frankfurt (ots) -- Sondermodell jetzt auch für Einstiegsbenziner (62 kW/84 PS)**erhältlich- Serienmäßig mit Navigation inkl. Kia Connected Services,Smartphone-Schnittstelle, Rückfahrkamera, Klimaautomatik undSmart-Key- Umfangreiches Assistenz-Paket und höhergelegtes FahrwerkoptionalWo bei vielen anderen B-Segment-Crossovern die Preisliste erst anfängt,präsentiert sich der Kia Stonic jetzt bereits auf einem äußerst hohenKomfortniveau. Denn die umfassend ausgestattete Sonderausführung Dream-TeamEdition ist ab sofort auch für die Einstiegsmotorisierung erhältlich und kostetmit dem 1,2-Liter-Benziner (62 kW/84 PS) 18.490 Euro*. Bisher war sie den beidenVarianten des 1,0-Liter-Turbobenziners (74 kW/100 PS** und 88 kW/120 PS**)vorbehalten und startete bei 20.990 Euro* für den Stonic 1.0 T-GDI 100.Die Dream-Team Edition baut auf der gehobenen Ausstattungslinie Vision auf, diebereits Klimaautomatik, Sitzheizung vorn, beheizbares Lederlenkrad,Smartphone-Schnittstelle (Apple CarPlay[TM], Android Auto[TM]), Regensensor,Parksensoren hinten und 15-Zoll-Leichtmetallfelgen (bei 1.0 T-GDI 17 Zoll)beinhaltet. Hinzu kommen in der Sonderausführung serienmäßig7-Zoll-Kartennavigation (inkl. 7-Jahre-Kia-Navigationskarten-Update***), derMultimediadienst Kia Connected Services, digitaler Radioempfang (DAB+),Rückfahrkamera, Smart-Key und Startknopf sowie LED-Rückleuchten. Gegenüber einervergleichbar ausgestatteten Serienversion* bietet die Dream-Team Edition einenKundenvorteil von 850 Euro*.Ein "Advanced Driving Assistance"-Paket mit Frontkollisionswarner inklusiveFußgängererkennung, aktivem Spurhalteassistent, Müdigkeitswarner,Fernlichtassistent, Geschwindigkeitsregelanlage und Aktiv-Matrix-Display ist für1.190 Euro* optional erhältlich. Als Zubehör wird unter anderem ein "Uplift Kit"(109 Euro* zzgl. Einbau) angeboten, das die Bodenfreiheit und die Sitzpositionweiter erhöht und den SUV-Charakter des designpreisgekrönten Crossovers (iFAward, Red Dot Award) verstärkt. Bei den Außenfarben steht für das Sondermodelldas gesamte Spektrum der 23 Lackierungen zur Wahl, darunter 15 zweifarbigeVarianten (Metallic- und Zweifarb-Lackierungen gegen Aufpreis). Wie bei derMarke üblich, ist die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie*** im Kaufpreisinbegriffen.Über Kia MotorsDie Kia Motors Corporation, gegründet 1944, ist der älteste FahrzeugherstellerKoreas und der zehntgrößte Automobilhersteller weltweit. Die Marke mit demSlogan "The Power to Surprise" vertreibt ihre Fahrzeuge in 180 Ländern, verfügtweltweit über 14 Automobilwerke und beschäftigt mehr als 51.000 Mitarbeiter. KiaMotors engagiert sich stark im Sportsponsoring und ist langjähriger Partner derFIFA, der UEFA und des Tennisturniers Australian Open.Im deutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Marke durchKia Motors Deutschland vertreten. Die 100-prozentige Tochter der Kia MotorsCorporation mit Sitz in Frankfurt am Main hat ihren Absatz seit 2010 um mehr als90 Prozent gesteigert. 2019 erzielte Kia in Deutschland mit 69.608 Einheiteneinen neuen Absatzrekord und einen Marktanteil von 1,9 Prozent.Ebenfalls in Frankfurt ansässig ist Kia Motors Europe, die europäischeVertriebs- und Marketingorganisation des Automobilherstellers, die 30 Märktebetreut. Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagen die7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß den gültigenGarantiebedingungen).* Gemäß unverbindlicher Preisempfehlung der Kia Motors Deutschland GmbH, beiFahrzeugpreisen ab Auslieferungslager zzgl. Überführungskosten.** Die Motorisierungen weisen die im Folgenden genannten Verbrauchs- undEmissionswerte auf. Die Werte wurden nach dem neu eingeführten "Worldwideharmonized Light vehicles Test Procedure" (WLTP) ermittelt. Um dieVergleichbarkeit mit den nach dem bisherigen Prüfverfahren (NEFZ) gemessenenFahrzeugen zu wahren, werden die entsprechend den geltenden Vorschriftenkorreliert zurückgerechneten Werte nach NEFZ-Standard ausgewiesen. Die Motorenentsprechen damit der Abgasnorm Euro 6d-Temp. Kia Stonic 1.2Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,9-5,8 l/100 km; CO2-Emissionkombiniert 136-133 g/kmKia Stonic 1.0 T-GDI 100 Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,2-5,0 l/100 km;CO2-Emissionkombiniert 120-115 g/kmKia Stonic 1.0 T-GDI 120 Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,5 l/100 km;CO2-Emissionkombiniert 130-129 g/kmKia Stonic 1.0 T-GDI 120 DCT7 Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3-5,0 l/100 km;CO2-Emissionkombiniert 121-114 g/kmWeitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellenspezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden überden Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei derDAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern,unentgeltlich erhältlich ist. 