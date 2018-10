Kia: Seit 25 Jahren in Deutschland - und fit für die Zukunft (FOTO)

Frankfurt (ots) -Auf der Tokyo Motor Show 1991 stellte Kia zwei Neuheiten vor, diesich als Meilensteine in der Geschichte des ältesten koreanischenFahrzeugherstellers erweisen sollten: den Kompaktwagen Sephia, daserste von Kia eigenständig entwickelte Pkw-Modell, und das Konzepteines "Urban SUV" namens Sportage. Mit dem Sephia ging Kia kurzdarauf im Mutterland des Automobils vor Anker: Im Oktober 1993 rollteder erste nach Deutschland exportierte Kia in Bremerhaven vom Schiff.Im gleichen Jahr startete die Serienproduktion des Sportage. Dievierte Generation des SUV-Pioniers ist heute der Deutschland- undEuropabestseller der Marke. 1994, im ersten vollen Vertriebsjahr,verkaufte Kia in Deutschland rund 11.000 Fahrzeuge, 2017 waren esmehr als 64.000, was einem Marktanteil von 1,9 Prozent entspricht.Insgesamt fahren heute rund 650.000 Kia-Fahrzeuge auf deutschenStraßen.Der Name Kia basiert auf chinesischen Schriftzeichen: "ki" stehtfür aufsteigen und "a" für Asien. Zu den wichtigen Stationen dieses"Aufstiegs aus Asien" gehört die Einführung des SUVs Kia Sorento, mitdem die Marke 2002 ihren Durchbruch in Deutschland feiert understmals in den Premiumbereich vorstößt. Im Jahr 2006 folgen gleichmehrere Meilensteine dieser Erfolgsgeschichte: Der Hersteller, der inEuropa bereits ein Entwicklungs- und ein Designzentrum betreibt,eröffnet ein hochmodernes Werk in der Slowakei. Dort produziert Kiasein erstes speziell für Europa konzipiertes Modell, den Kompaktwagencee'd. Und Peter Schreyer, bis dahin Kreativchef bei VW, wird neuerKia-Chefdesigner. Er entwickelt das neue Markengesicht mit dercharakteristischen "Tigernase" und eine eigenständige Designsprache,durch die Kia in renommierten Designwettbewerben zum Seriensiegeravanciert. Das neue Kia-Design beeindruckt aber nicht nur die Jurys,sondern auch die Autokäufer weltweit: Innerhalb von 10 Jahrenverdreifacht die Marke ihren Absatz und steigt zum weltweitneuntgrößten Automobilhersteller auf.Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor ist Qualitätsorientierung derMarke, die durch die außergewöhnliche 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie*unterstrichen wird. Sie wurde 2007 mit dem cee'd erstmals eingeführtund gilt seit 2010 für jedes in Europa verkaufte Kia-Modell - mehrals drei Millionen Fahrzeuge wurde seither damit ausgestattet. Derbeliebte Kompaktwagen stand auch bei einer anderen Weichenstellungder Marke im Fokus: Mit den GT-Versionen des cee'd und des Dreitürerspro_cee'd präsentierte Kia 2013 seine ersten leistungsstarkenSportmodelle. Sie bereiteten den Weg für die 2017 eingeführte, 269 kW(366 PS) starke Sportlimousine Stinger GT**, das neue Flaggschiff derMarke.Kia ist heute ein Vorreiter im Bereich alternativer Antriebe. DerHersteller, der in Korea schon 2011 das Elektrofahrzeug Ray auf denMarkt brachte und seit 2014 den Soul EV** weltweit vertreibt,verkaufte im ersten Halbjahr 2018 in Deutschland 13,3 Prozent seinerNeuwagen mit Hybrid- oder Elektroantrieb. Im Gesamtmarkt betrugdieser Anteil nur 4,2 Prozent. Besonders erfolgreich ist der KiaNiro, bei dem die Marke ihre langjährige SUV-Kompetenz mitzukunftsweisenden Technologien kombiniert. Der Crossover wird zurzeitals Hybrid** und Plug-in Hybrid** angeboten, die Elektroversione-Niro steht bereits in den Startlöchern. Und angesichts derVerunsicherung vieler Kunden hat Kia auch bei Verbrennungsmotorenfrühzeitig einen sauberen Schnitt gemacht: Sämtliche für dendeutschen Markt produzierten Kia-Fahrzeuge entsprechen schon jetztder Abgasnorm Euro 6d-Temp, die erst im September 2019 für alleNeuwagen verbindlich wird."Seit dem Kia-Start in Deutschland vor 25 Jahren hat unsere Markeeine atemberaubende Entwicklung vollzogen", sagt Steffen Cost,Geschäftsführer von Kia Motors Deutschland. "Ich bin stolz darauf,ein Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein, an deren Fortsetzung diegesamte Kia-Familie mit aller Kraft und vor allem auch mit Weitsichtarbeitet. Deshalb ist Kia angesichts des Wandels im Automobilmarktfür die Zukunft bestens aufgestellt."* / ** Nähere Angaben im weiteren Verlauf der MeldungBildmaterial zu dieser Pressemitteilung sowie diesen Text alsDownload (doc und pdf) finden Sie unter press.kia.com/de. Dorterfahren Sie im Menü "Unternehmen/Geschichte" auch viele weitereDetails zur Entwicklung von Kia.Über Kia MotorsDie Kia Motors Corporation, gegründet 1944, ist der ältesteFahrzeughersteller Koreas und der neuntgrößte Automobilherstellerweltweit. Die Marke mit dem Slogan "The Power to Surprise" vertreibtihre Fahrzeuge in 180 Ländern, verfügt weltweit über 14Automobilwerke und beschäftigt mehr als 51.000 Mitarbeiter. KiaMotors engagiert sich stark im Sportsponsoring und ist langjährigerPartner der FIFA, der UEFA und des Tennisturniers Australian Open. Imdeutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Markedurch Kia Motors Deutschland vertreten. Die 100-prozentige Tochterder Kia Motors Corporation mit Sitz in Frankfurt am Main hat ihrenAbsatz seit 2010 um 75 Prozent gesteigert. 2017 erzielte Kia inDeutschland mit 64.068 Einheiten einen neuen Absatzrekord und einenMarktanteil von 1,9 Prozent. Im Segment der Hybrid- undElektrofahrzeuge lag der Kia-Marktanteil bei rund 7 Prozent.Ebenfalls in Frankfurt ansässig ist Kia Motors Europe, dieeuropäische Vertriebs- und Marketingorganisation desAutomobilherstellers, die 30 Märkte betreut. Seit 2008 ist Kia inEuropa kontinuierlich gewachsen und setzte hier 2017 rund 472.000Einheiten ab.Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagendie 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß dengültigen Garantiebedingungen).* Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie. Abweichungen gemäß den gültigenGarantiebedingungen u.a. bei Lack und Ausstattung. Einzelheiten unterwww.kia.com/de/garantie** Die genannten Motorisierungen weisen folgende Verbrauchs- undEmissions-Werte auf:Kia Niro Hybrid (MJ 2019)Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,3-3,7 l/100 km; CO2-Emissionkombiniert 100-86 g/kmKia Niro Plug-in Hybrid (MJ 2019)Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,3 l/100 km; Stromverbrauchkombiniert 10,5 kW/100 km; CO2-Emission kombiniert 29 g/kmKia Soul EVStromverbrauch kombiniert 14,3 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0g/kmKia Stinger 3.3 T-GDI AWDKraftstoffverbrauch kombiniert 10,5 l/100 km; CO2-Emission kombiniert240 g/kmDie Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte des Niro Hybrid,Niro Plug-in Hybrid und Stinger wurden nach dem neu eingeführten"Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure" (WLTP)ermittelt. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.