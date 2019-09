Kia Carnival teurer als Audi Q7 - Kfz-Versicherung von 300 Automodellen im Vergleich (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

München (ots) -- Kfz-Haftpflichtversicherung teuer für Kia Carnival, Audi Q7 undBMW X5, günstig für VW Polo 1.0- Typklasseneinstufung ein wichtiger Grund fürBeitragsunterschiede- 300 CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um dieKfz-VersicherungDie Kfz-Haftpflichtversicherung ist für Halter vonOberklasselimousinen und SUVs am teuersten. Im Ranking von 300Pkw-Modellen nach Jahresbeitrag landen Fahrzeuge wie der Audi Q7, derBMW X5 oder die ML-Klasse von Mercedes-Benz weit vorne.*Nur bei einem Pkw-Modell müssen Besitzer höhere Beiträge Zahlen:dem Kia Carnival. Der südkoreanische Familienwagen ist im Schnittaller betrachteten Tarife am teuersten. Die Pflichtversicherung fürden Van ist durchschnittlich rund 100 Euro teurer als für denMercedes ML."Die Typklassen spiegeln unter anderem die Unfallbilanzen derAutomodelle sowie die Reparaturkosten für geschädigte Unfallgegnerwider", sagt Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherung beiCHECK24. "Je höher die Einstufung, desto teurer in der Regel dieKfz-Versicherung für das Modell."Neben dem Kia Carnival fallen auch andere typische Familienautoswie der Ford Galaxy oder der VW Sharan in eine hoheHaftpflichttypklasse - und kosten entsprechend viel in derVersicherung. Für die Statistiken der Kfz-Haftpflichtversicherungsind laut Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)die Versicherungsleistungen für geschädigte Dritte nachVerkehrsunfällen maßgeblich.Hier klicken für die vollständige Liste der 300 betrachtetenPkw-Modellen mit den Beiträgen zur Kfz-Haftpflichtversicherung:http://ots.de/YyYUJSKleinwagen am Ende des Rankings - VW Polo und Smart Fortwo Cabrioam günstigstenGünstig lassen sich vor allem Kleinwagen versichern. So landen aufden hinteren Plätzen des Rankings z. B. der Renault ZOE, der Hyundaii10 oder der Seat Leon. Die niedrigsten Kfz-Haftpflichtbeiträgewerden für den VW Polo 1.0 und das Smart Fortwo Cabrio fällig.Vergleichsportale fördern Anbieterwettbewerb - Gesamtersparnis von318 Mio. Euro im JahrVergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern vonKfz-Versicherungen. So sparten Verbraucher innerhalb eines Jahresinsgesamt 318 Mio. Euro. Das ergab eine repräsentative Studie derWIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts fürInfrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).**Verbraucher, die Fragen zu ihrer Kfz-Versicherung haben, erhaltenbei über 300 CHECK24-Versicherungsexperten an sieben Tagen die Wocheeine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. In ihrempersönlichen Versicherungscenter verwalten Kunden ihreVersicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie dieseabgeschlossen haben. 