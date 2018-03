Kia-Aktie: Millionenfacher Erfolg in Zilina

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

mid Groß-Gerau – Als Ende 2006 das Kia-Werk im slowakischen Zilina eröffnet wurde, ahnte wohl kaum jemand, dass es der Beginn einer Erfolgsgeschichte sein sollte. Rund elf Jahre später laufen die Bänder auf Hochtouren. Jeder zweite in Europa verkaufte Kia wird inzwischen hier produziert. Und jetzt feiert der Autobauer ein rundes Jubiläum: Denn der dreimillionste Kia “Made in Europe” ist in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.