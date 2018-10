Der KiRaKa Herzfunk und die 600. Kinderfrage - Antworten auf Augenhöhe

Köln (ots) - Kann man im Weltall schwanger werden? Wie fühlt sichLiebe an? Wer bekommt Bulimie? Und kann man ohne Liebe sterben? Dassind nur vier von bald 600 Kinderfragen, die das KiRaKa Herzfunk-Teamin den vergangenen Jahren beantwortet hat.Am 29. Oktober steht das Jubiläum an: Dann sendet WDR 5 KiRaKa ab19:04 Uhr die 600. Frage.Liebe, Pubertät und existentielle FragenSex, Liebe und andere gute, schlechte und verwirrende Gefühle -diese Themen brennen Kindern auf den Nägeln. Aber Erwachsene redenoft nicht gerne darüber oder sind unsicher. Genau da kommt derHerzfunk ins Spiel: Seit 2001 machen sich Psychologin ElisabethRaffauf und Autorin Katrin Sanders zusammen mit Kindern und Expertenauf die Suche nach Antworten. "Wir wollen auf Augenhöhe aufklären.Unsere Maßgabe ist: ehrlich, klar, einfach und direkt. Nicht langedrum herum reden, denn Kinder wollen keine Vorträge" sagtHerzfunk-Psychologin Elisabeth Raffauf. Immer montags läuft bei WDR 5KiRaKa eine neue Folge Herzfunk - mal mit einer Antwort auf eineKinderfrage, mal mit Elisabeth Raffauf live im Studio. Dann wirdgemeinsam mit Kindern am Telefon diskutiert, zum Beispiel darüber,warum Schimpfworte wehtun oder was uns eigentlich glücklich macht.Fragen über Fragen - auf unterschiedlichen KanälenIn der 600. Folge möchte Noah gerne wissen: "Was bedeutet derAusdruck 'mit dem Penis in die Scheide gehen'?" Ein Ausdruck, dergerade in der Sexualerziehung immer wieder fällt, aber seltenwirklich mal erklärt wird. Und auch danach wird es viele weitereHerzfunk-Fragen geben.Das Angebot wird intensiv wahrgenommen, Kinder melden sichfortlaufend via E-Mail beim KiRaKa-Team, hinterlassen Nachrichten imGästebuch auf kiraka.de oder sprechen ihre Frage auf denKiRaKa-Anrufbeantworter. Den erreichen die jungen Hörerinnen undHörer jederzeit und kostenlos unter der Nummer 0800 - 5678 234.Redaktion: Monika Frederking/ Sarah ZieglerFotos unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge presse.wdr.dePressekontakt:WDR Presse und InformationCarla SchmidtTelefon 0221 220 7124carla-johanna.schmidt@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell