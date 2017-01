KiKA weiterhin Lieblingssender der Kinder / Der Kinderkanal von ARD und ZDF 2016 erneut Marktführer bei Vorschülern

Erfurt (ots) -KiKA bleibt der beliebteste Fernsehsender der Kinder im Alter vonsechs bis 13 Jahren, so eine aktuelle repräsentative Studie desMarktforschungsinstituts iconkids & youth. Darüber hinaus schauen 58% in der Zielgruppe der Drei- bis Fünfjährigen nach Angaben ihrerMütter an erster Stelle das werbefreie Programm des Kinderkanals vonARD und ZDF.*Gute Marktanteile und Vorschul-MarktführerschaftDas Jahr 2016 schließt der Kinderkanal von ARD und ZDF mit einemGesamtmarktanteil von 18,7 % auf einem sehr guten zweiten Platz ab.Marktführend mit 21,7 % ist KiKA bei den Drei- bis 13-Jährigen rundum die Kinder-Primetime von 18:00 bis 21:00 Uhr. Mit einemMarktanteil von 29,3 % bleibt KiKA die ungeschlagene Nummer eins beiden Vorschulkindern (drei bis fünf Jahre). Allein die werktäglicheVorschulstrecke "KiKANiNCHEN", die von 6:10 bis 10:25 Uhr die bestenöffentlich-rechtlichen Formate für Fernsehanfänger bündelt, punktetin dieser Zielgruppe mit einem Marktanteil von 35,7 %.**"Über die konstant hohe Akzeptanz unserer Angebote trotz derzunehmenden Diversifizierung des Kindermarktes freuen wir uns sehr.Sie bestätigt die Notwendigkeit eines Vollprogramms für Kinder mitInformation, Bildung, Beratung und Unterhaltung", soKiKA-Programmgeschäftsführer Michael Stumpf. "In einer Welt, derenZusammenhänge immer komplexer werden, erklärt KiKA Hintergründe undvermittelt Orientierung. Auch 2017 werden wir Kindern und Eltern alsAnsprechpartner zur Seite stehen. Zum 20. KiKA-Geburtstag wollen wirmit Programmhighlights und Mitmach-Aktionen natürlich auch gemeinsamfeiern."Informative Sonderprogramme und ThemenschwerpunkteVerlässlich fanden 2016 aktuelle und gesellschaftlich relevanteThemen ihren Platz im KiKA-Programm und auf kika.de. Unter derÜberschrift "Zusammen zuhause in Deutschland" nutzten Kinder in einemWebtalk mit mehr als 2.000 eingegangenen Beiträgen die Möglichkeit,ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen. Den Programmakzent zumThemenkomplex "Flucht und Integration" schalteten zusammengefasst1,11 Millionen Kinder ein. In über 2.000 Programm-Minuten hieß es imKiKA-Themenschwerpunkt 2016 "Respekt für meine Rechte! - Umweltschützen jetzt!". Kumuliert 3,13 Millionen drei- bis 13-jährigeZuschauer verfolgten den bislang erfolgreichstenThemenschwerpunkt.***Ansprechpartner für Kinder und ErwachseneÜberarbeitete Beratungsangebote setzen Orientierungsimpulse. Dascrossmediale Format "KUMMERKASTEN" bietet 14-tägig im FernsehenLösungsansätze für die Sorgen der Acht- bis 13-Jährigen und wird imAnschluss an jede zweite Sendung um einen "KUMMERKASTEN-Talk"ergänzt. Chats erweitern die Dialogmöglichkeiten, um auftagesaktuelle Ereignisse wie beispielsweise auf den Terroranschlag inBerlin zu reagieren und Fragen und Ängste der Zuschauer aufzufangen.Mit dem neuen Online-Angebot "KiKA für Erwachsene" liefert derKinderkanal von ARD und ZDF darüber hinaus einen wichtigen Beitragdazu, Kinder in ihrer Informations- und Medienaneignung gemeinsam mitEltern und Erziehern zu begleiten.Programmliche Höhepunkte 2016Bestens aufgestellt war KiKA 2016 mit Schwerpunkten rund um beliebteFormate, bewährten Highlights und Premierenprogrammen: Zu einerEntdeckertour "Von Planet zu Planet" luden Das Erste und KiKA nichtnur Fans der 3D-Animationsserie "Der kleine Prinz" (WDR) ein. Unterdem Motto "Die Welt, wie sie euch gefällt" begrüßten ZDF und KiKA miteinem großen Astrid-Lindgren-Wochenende die Sommerferien.In der achten Staffel von "Dein Song" (ZDF) wählten dieKiKA-Zuschauer Leontina aus Speyer zur "Songwriterin des Jahres". Dasbundesweite Schülerquiz "Die beste Klasse Deutschlands" (hr/KiKA)konnte die 7b der Prälat-Diehl-Schule aus Groß-Gerau für sichentscheiden.Die gemeinsamen Unternehmungen und das Kennenlernen von geflüchtetenund Berliner Jugendlichen zeigte die Doku-Reihe "Berlin und wir!"(ZDF). "Das erste Mal ... USA!" (ZDF) begleitete anlässlich derPräsidentschaftswahl zwei Nachwuchsreporter quer durch dieVereinigten Staaten von Amerika. Auf dem LOLLYWOOD-Sendeplatz(freitags, 19:30 Uhr) waren beispielsweise die TV-Premiere des ersten"Besonderen Kinderfilms" "Winnetous Sohn" (ZDF/KiKA, 24,0 % MA) unddes Spielfilms "Doktor Proktors Pupspulver" (hr, 23,6 % MA) besonderserfolgreich. Die animierte Fantasyserie "Tashi" (KiKA) und dieZeichentrickserie "Der kleine Rabe Socke" (SWR) erzieltenSpitzenwerte bis zu 40,4 % beziehungsweise 38,0 %.****Ausgezeichnete Angebote online und im TVAuf Anklang stießen KiKA-Angebote nicht nur bei den jungenZuschauern. Das Mitmach-Format "ENE MENE BU" (KiKA) gewann den 52.Grimme-Preis in der Kategorie "Kinder & Jugend". Mit dem PrixJeunesse International 2016 wurde die Legetrick-Serie "LilysStrandschatz Eiland" (KiKA) prämiert. Gleich zwei Filme aus derFörderinitiative "Der besondere Kinderfilm" erhielten Auszeichnungen:Die Fernsehzeitung "TV Spielfilm" verlieh "Winnetous Sohn" (ZDF/KiKA)den EMIL 2016 für gutes Kinderfernsehen und Lynn Dortschack wurde alsbeste Nachwuchsdarstellerin in "ENTE GUT! - Mädchen allein zu Haus"(MDR/KiKA) mit dem Kinder-Medien-Preis "Der weiße Elefant"ausgezeichnet. Der Beitrag "Marleny - und es gibt mich doch!" (KiKA)aus der Reihe "Schau in meine Welt!" (hr, KiKA, MDR, RB, rbb, SWR)gewann den Ulrich Wickert Preis für Kinderrechte. Im Rahmen derFrankfurter Buchmesse erhielt der Internetauftritt des Kinderkanalsvon ARD und ZDF außerdem die GIGA-Maus in der Kategorie "Familie. Dasbeste Programm zum Nachschlagen".Ausblick auf 20 Jahre KiKA: Highlights im JubiläumsjahrIn das Geburtstagsjahr startete KiKA ab 7. Januar mit dem TanzTapirund neuen Folgen von "TanzAlarm" (KiKA). Ab 14. Februar warten in der20. Staffel von "SCHLOSS EINSTEIN" (MDR) neue Geschichten auf Fansder Internatsserie. Die Quizshow "1, 2 oder 3" (ZDF) feiert 2017 ihre1.000. Sendung. KiKA zeigt die Neuverfilmung der Serie "Eine lausigeHexe" (ZDF), basierend auf den Büchern von Jill Murphy, sowie denKlassiker "Nils Holgersson" (BR) in neuem Design. Weitere Abenteuermit dem Indianerjungen "Yakari" (WDR), die 3. Staffel von "Mia andme" (ZDF) und zahlreiche Premieren versprechen beste Unterhaltung.Zuschauer dürfen sich außerdem auf Mitmach-Aktionen zum 20.Geburtstag freuen. In Planung ist darüber hinaus ein Relaunch desVorschulangebots kikaninchen.de, das durch eine App ergänzt wird.* iconkids & youth - Repräsentative Mehrthemenumfrage im Auftrag vonMDR, ZDF und KiKA bei Sechs- bis 13-Jährigen (n=802) und Müttern vonDrei- bis Fünfjährigen (n=377) - Sep/Okt 2016, Vorschulkinder befragtüber deren Mütter, %-Werte jeweils auf Basis 1. Nennung: "WelchenFernsehsender schaust du/schaut sich Ihr Kind eigentlich am liebstenan", bis zu drei Nennungen möglich.** Quelle TV-Quoten: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope 6.1;Basis, soweit im Text nicht abweichend vermerkt: KiKA und Kinder 3-13Jahre sowie Zeitintervall-Analyse 6:00-21:00 Uhr, Fact: MA in %;Basis: 01.01.-31.12.2016 (31.12.2016 vorl. gewichtet), mo-so.*** Basis immer KiKA: 18 Sendungen zum Programmakzent "Flucht undIntegration", Zeitraum: 29.01.-31.01.2016, bzw. 110 Sendungen zumThemenschwerpunkt "Respekt für meine Rechte! - Umwelt schützenjetzt!", Zeitraum: 12.09.-02.10.2016, Facts: Sehdauer in Minuten undkumulierte Netto-Sehbeteiligung auf Basis einer Kumulations- undFrequenzanalyse (KFA).**** Basis immer KiKA: "Berlin und wir!", 17.10.-27.10.2016, mo-do,20:10 Uhr, hier: Folge 8 vom 27.10.2016; "Das erste Mal ... USA!",31.10.-10.11.2016, mo-do, 20:10 Uhr, hier Folge 4 vom 03.11.2016;"Winnetous Sohn", 14.10.2016, 19:30 Uhr; "Doktor ProktorsPupspulver", 04.11.2016, 19:30 Uhr; "Tashi", 11.02.-07.03.2016, tägl.19:00 Uhr in Doppelfolge, hier: Folge 24 vom 22.02.2016, 19:00 Uhr;"Der kleine Rabe Socke", 01.12.-26.12.2016, tägl. 18:35 Uhr, hier:Folge 14 vom 14.12.2016.Stand: 03.01.2017, KiKA Markt- und Medienforschung.