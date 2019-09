KiKA weiter Lieblings- und erster Wissenssender bei Kindern / Intendant Bellut: Non-lineare Angebote weiter stärken (FOTO)

Mainz (ots) -Im Alltag von Drei- bis Dreizehnjährigen ist lineares Fernsehennoch immer das wichtigste Bewegtbildangebot. So erreichte KiKA, dergemeinsame Kinderkanal von ZDF und ARD, im ersten Halbjahr 2019 indieser Altersgruppe einen Marktanteil von 17,0 Prozent (2018: 16,9Prozent). Bei den Vorschulkindern lag KiKA im Jahr 2018 mit einemMarktanteil von 26,8 Prozent auf Platz eins."KiKA ist nach wie vor der Lieblings- und erste Wissenssender derKinder", so ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut vor dem Fernsehrat inMainz. Damit das so bleibe, sei es wichtig, im linearen Angebotrelevant zu bleiben, gleichzeitig aber die nicht-linearen,interaktiven Angebote weiter zu stärken. Es gelte, über die in derZielgruppe beliebten Plattformen wie zum Beispiel YouTube auchdiejenigen zu erreichen, die das KiKA-Angebot bisher wenig oder nichtnutzen. Die Mediennutzung der Drei- bis Dreizehnjährigen istinsgesamt gestiegen, wird jedoch breiter und vielfältiger.Das KiKA-Onlineangebot erreichte im ersten Halbjahr 2019 imDurchschnitt 3,92 Millionen Visits pro Monat. Die im Oktober 2018gelaunchte App KiKA-Player verzeichnete 148.000 Downloads bisJahresende 2018, die mehrfach ausgezeichnete KiKANiNCHEN-App 512.000Downloads.Von den Wettbewerbern grenzt sich KiKA mit hochwertigerUnterhaltung und anspruchsvollen Informations- und Bildungsangebotenab. Die KiKA-Sendungen stellen differenzierte Rollenbilder, Toleranzund gesellschaftliche Werte in den Mittelpunkt. So kommt der Senderseinem öffentlich-rechtlichen Auftrag nach und betont seinegesellschaftliche Bedeutung für Kinder und Familien.Im September 2019 richtet ein KiKA-Schwerpunkt "Respekt für meineRechte!" den Fokus auf das Thema Schule: mit derFactual-Entertainment-Reihe "Die Kamerahelden", der Doku "StarkeKinder - Starke Klasse", mit "PUR+", "logo!", "Löwenzahn" und "1, 2oder 3" sowie einem vertiefenden Online-Angebot. 2019/2020 zeigt KiKAunter anderem neue Folgen von "Find me in Paris", die zweite Staffel"Dschermeni" über gesellschaftliche Themen aus Kindersicht und dieSerie "JoNaLu" für Vorschulkinder. Besondere Highlights versprechender 40. "Löwenzahn"-Geburtstag sowie 25 Jahre "PUR+". Das neueWissensformat "Princess of Science" soll zehn- bis 13-jährige Mädchenfür die MINT-Fächer interessieren.Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind am Freitag, 13. September 2019, ab 15.30 Uhr erhältlichüber ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehratPressemeldung zum Schwerpunkt "Respekt für meine Rechte!":https://kurz.zdf.de/jgd/Pressemappe zu den KiKA-Programmhighlights Sommer/Herbst 2019:https://kurz.zdf.de/qqnsW/http://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell