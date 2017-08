Erfurt (ots) -Heute startet der Bewerbungszeitraum für das größte bundesweiteSchülerquiz. Alle Schulklassen der Jahrgänge sechs und siebenerhalten damit die Chance, im nächsten Jahr "Die beste KlasseDeutschlands" zu werden - und eine fünftägige Klassenfahrt nachEdinburgh zu gewinnen.In zwei Wettbewerbsrunden bei KiKA und einem Superfinale im Erstentreten die teilnehmenden Klassen gegeneinander an. Moderator MalteArkona stellt ihnen spannende und unterhaltsame Quizfragen aus denWissensgebieten Natur, Umwelt, Sport, Musik, Erdkunde oder Essen &Trinken.Punkten können die Schüler dabei nicht nur mit einem breitenAllgemeinwissen: Auch Geschick und taktische Spielentscheidungenführen zum Sieg. Außerdem ist eine große Portion Teamgeist gefragt,denn das Spielprinzip stellt nicht den Einzelkämpfer, sondern dasKlassenteam in den Vordergrund: Je mehr Schüler einer Klasse eineFrage richtig beantworten können, desto mehr Punkte werden erspielt -und desto größer ist die Chance auf den Titel "Die beste KlasseDeutschlands".Wer kann teilnehmen? Ab dem 28. August werden sechste und siebteKlassen aller Schultypen aus ganz Deutschland gesucht. InteressierteKlassenteams finden unter www.diebesteklassedeutschlands.de vielenützliche Informationen zur Quizshow und zur Bewerbung sowie dasBewerbungsformular. Einsendeschluss ist der 9. November(Poststempel). Der Kreativität sind bei der Bewerbung keine Grenzengesetzt - eine Jury wählt unter allen Eingängen die 32 Klassen mitden besten und originellsten Bewerbungen aus.Im April 2018 zeigt KiKA den Auftakt zur 11. Staffel des großenSchülerquiz' "Die beste Klasse Deutschlands". Im Superfinale, das amSamstag vor Pfingsten bei Check Eins im Ersten zu sehen sein wird,treten die vier besten Teams der Staffel gegeneinander an. Dabeiwerden sie von vielen Stars und prominenten Gästen unterstützt.Verantwortliche Redakteure bei KiKA sind Annekatrin Wächter undThomas Miles. Für Das Erste zeichnen Gabriele Holzner und Tanja Nadigvom Hessischen Rundfunk verantwortlich.Pressekontakt:Picture Puzzle MedienAnsprechpartner: Ulrike M. Schlie und Torsten MaassenTel.: +49 221.5000-3910E-Mail: presse@picturepuzzlemedien.deWeitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Str. 3699094 ErfurtTel.: +49 361.218-1827kika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell