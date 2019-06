KiKA tritt fragFINN e.V. als neues Mitglied bei / Gemeinsames Engagement für mehr Kinderschutz online

Erfurt (ots) - fragFINN begrüßt den Kinderkanal von ARD und ZDFals neuestes Mitgliedsunternehmen im Verein. In Zukunft werden sichKiKA und der fragFINN e.V. gemeinsam für eine kindgerechte Onlineweltengagieren und die Öffentlichkeit weiterhin für das ThemaJugendmedienschutz sensibilisieren."KiKA fördert den bewussten Umgang mit Medien in einer komplexerwerdenden Welt", erklärt KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. AstridPlenk. "Unser Ziel ist es, unseren jungen Zuschauer*innen auch imnon-linearen Bereich Orientierung und Raum zum Ausprobieren zu bietenund damit ihren kompetenten Umgang mit Medien und Inhalten zufördern. fragFINN setzt sich dafür ein, dass Kinder imInformationsdschungel des World Wide Web einen geschützten Raum zumneugierigen Experimentieren und Entdecken vorfinden. Mit fragFINNteilen wir den Wunsch, junge Internetnutzer*innen bei ihren digitalenErkundungstouren bestmöglich zu begleiten. Deshalb freuen wir uns,das Engagement des Vereins heute auch mit einer Mitgliedschaftunterstützen zu können."Mit KiKA gewinnt fragFINN einen starken öffentlich-rechtlichenPartner, der seit über 20 Jahren Inhalte anbietet, die nah an derErlebniswelt und den Bedürfnissen von Kindern liegen und somitwertvolle Expertise in den Verein einbringt. Zudem sorgt KiKA mitseinen Angeboten für ein sicheres und vielfältiges Internet fürKinder, wovon auch der Surfraum von fragFINN profitiert.Anke Meinders, Geschäftsführerin bei fragFINN e.V., freut sichsehr auf die Zusammenarbeit: "Mit dem Ziel derMedienkompetenzförderung möchte fragFINN als Kindersuchmaschine eineAnlaufstelle sein, über die Kinder in einem sicheren medialen Rahmenihren Interessen nachgehen können. KiKA ist ein idealer Partner, umsich diesem Thema gemeinsam anzunehmen und Kinder in ihrerMediennutzung zu begleiten."Weitere Informationen und Fotos sind in der KiKA-Presseloungeunter kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 0361.218-1827Telefax: +49 0361.218-291827kika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell