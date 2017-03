"KiKA sind wir" blickt hinter die Kulissen / Onlinequiz: Einzigartige Gewinne für treue KiKA-Fans

Erfurt (ots) - Was haben Elmo & Co. in der "Sesamstraße" (NDR) zuerzählen, wenn die Kamera nicht läuft? Wie werden bei "logo! - DieWelt und ich" (ZDF) aktuelle Sachverhalte in Erklärstückenanschaulich vermittelt? Und - wie entstehen bei "KiKANiNCHEN" (KiKA)aus vielen Papier-Schnipseln tolle Geschichten? "KiKA sind wir"(KiKA) gibt Antworten auf diese und viele andere Fragen - ab 26. Märzim TV-Programm sowie anschließend auf kika.de undfacebook.com/kika.de.Das alles ist KiKA!"KiKA sind wir" liefert in kurzen Clips spannende Einblicke inausgewählte Redaktionen von ARD, ZDF und KiKA-Formaten. ImGeburtstagsjahr schaut der Kinderkanal von ARD und ZDF hinter dieKulissen und trifft die Macher bekannter Sendungen, die im ganzenBundesgebiet produziert werden. Denn hinter dem Sender mit StandortErfurt steckt ein Netzwerk aller Kinderprogrammredaktionen derARD-Landesrundfunkanstalten, des ZDF und von KiKA, die sich amGemeinschaftsprogramm beteiligen.Dieser Einblick in die Medienwelt schafft Transparenz und istMedienkompetenzvermittlung im besten Sinne. Als inhaltliche Klammerbringt "KiKA sind wir" außerdem die programmliche Vielfalt desKinderkanals von ARD und ZDF zum Ausdruck.Onlinequiz mit außergewöhnlichen GewinnenAuf kika.de können die Zuschauer ihr Wissen zu den besuchtenFormaten wie "SCHLOSS EINSTEIN" (MDR), "Die beste KlasseDeutschlands" (hr/KiKA) oder "Timster" (KiKA) testen und besonderePreise gewinnen: Rabe Rudi aus "Siebenstein" (ZDF) verschenkt zumBeispiel seinen liebsten Glitzerstein, und die "logo!"-Redaktion hatein Überraschungspaket mit vielen Highlights zusammengestellt.KiKA zeigt "KiKA sind wir" ab 26. März 2017 im TV-Programm imAnschluss an das jeweilige Format sowie auf kika.de und ab April auffacebook.com/kika.de. Verantwortlicher KiKA-Redakteur ist Dr.Matthias Huff.Der Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden,bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. JungenMediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität undVielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung. Bilder undTexte zu den Programmhighlights und Aktionen im Jubiläumsjahr findenSie in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827Fax: 0361/218-1831Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell