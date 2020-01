Erfurt (ots) - Als Auftakt von "KiKA - besser.wissen." begegnet KiKA-ModeratorinClarissa Corrêa da Silva in der neuen Staffel "Triff..." (KiKA und WDR) ab 12.Januar 2020 weiteren berühmten Persönlichkeiten der Weltgeschichte. Sieunternimmt eine Zeitreise zu Marie Curie, Harriet Tubman, Alexander dem Großenund Ludwig van Beethoven, dessen 250. Geburtstag 2020 gefeiert wird. Alle Folgensind mit Untertiteln, Audiodeskription und Gebärde online verfügbar. ZehnKurzporträts auf kika.de und YouTube zeigen außerdem, was Frauen in derWissenschaft geleistet haben und wie ihre Erfolge verschwiegen wurden.Vom antiken Griechenland bis zur Entdeckung der RadioaktivitätIn "Triff..." reist Promi-Reporterin Clarissa Corrêa da Silva nicht nur um dieWelt, sondern auch durch die Zeit und erlebt große Persönlichkeiten, während sieihre Werke schaffen und Geschichte schreiben. Die zweite Staffel führt vomantiken Griechenland bis zur Entdeckung der Radioaktivität.Clarissa packt mit an, als Marie Curie (Inez Bjørg David) um das erste DezigrammRadium kämpft und hilft ihr beim Röntgen an der Front im Ersten Weltkrieg. Sieist dabei, als Beethoven (Viktor Tremmel) einen Skandal im Salon verursacht undwirft ein neues Licht auf die Frage, wem er "Für Elise" gewidmet hat. Den Mutder amerikanischen Sklavenbefreierin Harriet Tubman (Nancy Mensah-Offei)bewundert sie bei ihren waghalsigen, nächtlichen Fluchten. Fast hätte Clarissaden Gordischen Knoten aufgelöst, aber dann schlägt Alexander der Große(Alexander Milz) mit dem Schwert zu.In der Gegenwart erlebt Clarissa, wie lebendig die Porträtierten heute nochsind. So trifft sie in Boston Sofia, die als Achtjährige mit einem Brief anBarack Obama den Plan aufbrachte, Harriet Tubman auf den 20-Dollar-Schein zubringen. Die gehörlose Tänzerin Kassandra Wedel zeigt Clarissa, wie gutBeethoven zu Hip-Hop passt.Das Geschichtsformat ist eine Produktion von Crossmedia und Ifage im Auftrag vonKiKA und dem WDR. Verantwortlicher Redakteur bei KiKA ist Dr. Matthias Huff,beim WDR zeichnet Manuela Kalupke für die Folge "Triff Ludwig van Beethoven"verantwortlich.Barrierefreiheit wird weiter ausgebautKiKA baut seit Sendestart 1997 kontinuierlich barrierefreie Angebote aus. Fürfast jede zweite Sendung sind Untertitel verfügbar und zahlreiche Filme sind mitAudiodeskription versehen. "KiKA ist für alle Kinder! Als öffentlich-rechtlichesKinderangebot stellen wir uns gern den besonderen Herausforderungen bei derUmsetzung von Barrierefreiheit im Kinderfernsehen. Wir arbeiten mit vielEngagement an dieser vielschichtigen Aufgabe und freuen uns, dass die neueStaffel "Triff..." als erstes KiKA-Angebot vollständig barrierefrei ist", soKiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk. Die Fassungen mitAudiodeskription und Gebärde sind zur jeweiligen Premiere auf kika.de und imKiKA-Player verfügbar, im KiKA-TEXT können Untertitel auf Seite 150 eingeblendetwerden.Weitere Informationen zu den barrierefreien Angeboten von KiKA gibt es auferwachsene.kika.de.Kurzporträts "Triff berühmte Wissenschaftlerinnen" auf kika.de und YouTubeOb Ada Lovelace, die das erste Computerprogramm der Welt schrieb, die FilmdivaHedy Lamarr, die Bahnbrechendes im Bereich der Frequenztechnik erfand, dieLepra-Bezwingerin Alice Ball oder die Astronomin Wang Zhenyi - wie weiblich dieWissenschaft ist, zeigt "Triff..." in neuer Form, mit zehn animiertenKurzporträts zu verkannten Pionierinnen auf kika.de und YouTube.Teasingsendung "KiKA LIVE": Flying Steps meets BeethovenAuch "KiKA LIVE"-Moderator Ben will mehr über den Popstar Beethoven erfahren: Ertrifft am 16. Januar um 20:00 Uhr bei "KiKA LIVE" (KiKA) Lil Rock von denvierfachen Breakdance-Weltmeistern "Flying Steps". Die Breakdancer haben eineChoreografie zu Beethovens fünfter Sinfonie entwickelt und zum Nachtanzen insNetz gestellt.Die Sendetermine der neuen Staffel "Triff..." im Überblick12. Januar 2020, 19:25 Uhr: "Triff Marie Curie" (KiKA)19. Januar 2020, 19:25 Uhr: "Triff Ludwig van Beethoven" (WDR)26. Januar 2020, 19:25 Uhr: "Triff Harriet Tubman" (KiKA)2. Februar 2020, 19:25 Uhr: "Triff Alexander den Großen" (KiKA)Alle Staffeln können auch im KiKA-Player und auf kika.de angeschaut werden.Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf kika-presse.de. Im Bereich"Presse Plus" können registrierte Nutzer*innen vorab die Folge "Triff MarieCurie" anschauen.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6535/4487244OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDFOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell