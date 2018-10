Erfurt (ots) -Die erfolgreiche Animationsserie über den Indianerjungen "Yakari"(KiKA) feiert bei KiKA 10. Geburtstag. Dokumentationen,Wissensformate und Spielfilme rund um das Thema Indianer sowie diebeliebte Figur lassen die Zuschauer vom 12. bis 14. Oktober in dieabenteuerliche Welt der indigenen Völker eintauchen.Juri präsentiert "Yakaris Lagerfeuergeschichten" (WDR) mitGewinnspiel "Yakari-Spurensuche""10 Jahre Yakari bei KiKA", Juri lädt die Zuschauer ein, mit ihmdie spannendsten Lagerfeuergeschichten aus der beliebten Serieanzuschauen. Wer die Geschichten im nachfolgenden Special aufmerksamverfolgt und die versteckten Tierspuren entdeckt, hat die Chance,einen Preis zu gewinnen. Auf kika.de können die Spuren den richtigenTieren zugeordnet werden - dabei hilft eine Tierspurenkarte, dieschon jetzt gebastelt werden kann. Die Teilnahme am Gewinnspiel istbis zum 14. Oktober möglich. Das Special ist nach der Ausstrahlungauf kika.de und im HbbTV abrufbar. Sendetermin: 12. Oktober um 19:30UhrIn "Yakaris Lagerfeuergeschichten" (WDR) erzählt der weise alteMann Stiller Fels Geschichten über Mut und Hilfsbereitschaft, überböse und gute Geister und über das Leben der Indianer. Während dasLagerfeuer im Mondlicht prasselt, tauchen Yakari und seine Freunde indie vielen Geschichten ein, die im Laufe der Jahre in Yakaris Stammzu Legenden geworden sind. Sendetermin: 12. Oktober um 19:45 UhrSinga begibt sich auf große Abenteuertour bei "SingAlarm - WilderWesten" - Lassos, Cowboys und Indianer" (KiKA): Im wilden Westentrifft sie auf Cowboy Billy (Juri Tetzlaff), tanzt mit Indianern (Ulfund Zwulf) und begrüßt im Studio Musical-Stars. Sendetermin: 13.Oktober 10:20 Uhr Bei "TanzAlarm" (KiKA) beweist IndianerhäuptlingTom, dass Indianer nicht nur mutig sind, sondern auch richtig guttanzen können. Die Tanzalarmkids werden selbst zu UreinwohnernAmerikas und machen mit. Sendetermin: 13. Oktober 10:35 UhrIm "Cowboy und Indianer-Check" (BR) denkt Checker Tobi sofort anRevolverhelden, Saloons, staubige Prärielandschaften und tapfereHäuptlinge. Tobi checkt, wie das Leben im Wilden Westen wirklich war.Er trifft dafür einen echten Häuptling und besucht eine Westernstadt.Sendetermin: 13. Oktober um 19:25 UhrAus den Medien kennen wir die typischen Indianer mit langengeflochtenen Zöpfen, bunt bemalten Gesichtern, Federn auf dem Kopf,Lederkleidung mit Fransen und Pfeil und Bogen im Gepäck. Da lebenIndianer in einem Tipi und reiten durch die Prärie. Was stimmt abervon diesem Bild? Das möchte Malin bei "Neuneinhalb: Howgh - Malin aufSpuren der Indianer" (WDR) wissen. Sendetermin: 14. Oktober um 8:50UhrJessica ist neun Jahre alt und wohnt im südkolumbianischenRegenwald. Sie gehört zum Stamm der Jitamagaro, einem Volk derUitoto-Indianer. In "Schau in meine Welt - Jessica. DasIndianermädchen vom Amazonas" zeigt sie ihre Heimat - den Dschungel,der zugleich ein riesiger Spielplatz ist. Jessica kennt dieÜberlieferungen ihrer Vorfahren und lebt mit ihrer Familie zwischennaturverbundener Tradition und Moderne. Sendetermin: 14. Oktober um16:15 UhrAusgewählte Programmhighlights sind auf kika.de und im HbbTVabrufbar. Viele Informationen sowie Spiel- und Bastelspaß rund umYakari und das Indianerleben sind unter kika.de verfügbar.Weitere Informationen finden Sie auf kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell