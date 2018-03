Erfurt (ots) - Fans des kleinen Indianerjungen Yakari können sichin diesem Jahr auf viele Highlights freuen, denn KiKA feiert zehnJahre "Yakari" (KiKA/WDR). Als Auftakt zum großen Jubiläum im Herbstkönnen die Zuschauer bis zum 5. Mai ihre Geburtstagsglückwünsche alsVideo an KiKA senden.Egal ob gesungen, getanzt oder gefeiert - Fans können zeigen, dassein echtes Indianer-Herz in ihnen schlägt und ein ganz persönlichesGlückwunschvideo an KiKA senden. Auf die ersten 50 Einsendungenwartet ein Yakari-Klebetattoo. Unter allen Teilnehmern verlost KiKA20 Yakari-Fanpakete sowie als Hauptpreis ein unvergesslichesYakari-Indianer-Erlebnis.Alle Informationen zum Aufruf finden die Zuschauer auf kika.de.Hier sind ab 18. Mai auch eine Auswahl der Einsendungen sowie dieGewinnervideos zu sehen. Auf den Internetseiten warten bis Herbstaußerdem regelmäßig neue Angebote auf die Zuschauer - Spiele,Basteltipps und viele spannende Informationen über Yakari und dasIndianerleben.Aktuell ist die fünfte Staffel "Yakari" (KiKA/WDR) auf KiKA zusehen: Vom 26. bis 29. März ab 9:40 Uhr, Karfreitag ab 10:15 Uhr undOstersonntag ab 15:35 Uhr. Verantwortlicher Redakteur bei KiKA istStefan Pfäffle.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell