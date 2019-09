KiKA engagiert sich für Kinderrechte und gegen Mobbing (FOTO)

Erfurt (ots) -Der Kinderkanal von ARD und ZDF setzt sich für die Rechte derKinder ein und macht sich stark gegen Mobbing. Der diesjährigeKiKA-Themenschwerpunkt "Respekt für meine Rechte! Schule leben!"nimmt vom 9. bis 27. September das Schulleben unter die Lupe und gibtKindern eine Stimme. In diesem Kontext - Schule als Ort der sozialenBegegnung - sind auch soziale Ausgrenzung und Mobbing zentraleThemen.Ob im Beratungsangebot "KUMMERKASTEN" (KiKA), in der fiktionalenInternatsserie "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA) oder derLangzeitdokumentation "Starke Kinder - Starke Klasse" (ZDF): Mobbingwird bei KiKA immer wieder thematisiert, um den Zuschauer*innen zusensibilisieren und mögliche Präventions- undInterventionsmöglichkeiten aufzuzeigen."KiKA LIVE" besucht Anti-Mobbing-FestivalAm 4. September berichtet Moderatorin Jessica Schöne um 20:00 Uhrbei "KiKA LIVE" (KiKA) von "WIR WOLLEN MOBBINGFREI!", einemCharity-Event, bei dem sich Musik- und Internetstars gemeinsam gegenMobbing stark machen. Lukas Rieger, Eko Fresh, Bars and Melody undIggi Kelly unterstützen die Aktion. Der Erlös des Festivals kommt dembundesweiten Präventionsprogramm "DU DOOF?!" der Stiftung "Mobbingstoppen! Kinder stärken!" zugute, die Tom Lehel, bekannt aus demKiKA-"TanzAlarm", gegründet hat.KiKA beim Weltkindertagsfest in BerlinUm die Rechte der Kinder geht es auch beim diesjährigenWeltkindertagsfest am 22. September in Berlin, das jährlich vomDeutschen Kinderhilfswerk und UNICEF Deutschland organisiert wird.KiKA unterstützt die Veranstaltung mit einem Bühnenauftritt zumThemenschwerpunkt "Schule leben!" und engagiert sich vor Ort gegensoziale Ausgrenzung und Mobbing.Weitere Informationen und Fotos sind in der KiKA-Presseloungeunter kika-presse.de verfügbar.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827Telefax: +49 361.218-291827kika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell