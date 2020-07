KiKA bewegt die Welt! Erstmalige Deutschland-Beteiligung beim Junior Eurovision Song Contest 2020 / KiKA, NDR und ZDF suchen Talente aus Deutschland

Erfurt (ots) - Deutschland beteiligt sich 2020 erstmals am Junior Eurovision Song Contest. KiKA, NDR und ZDF suchen ab sofort junge Talente im Alter von neun bis 14 Jahren, um Deutschland beim größten europäischen Musikwettbewerb zu vertreten. Bewerbungsschluss auf kika.de ist der 31. Juli 2020. Der 18. Junior Eurovision Song Contest wird am 29. November 2020 in Warschau vom polnischen Sender TVP ausgetragen und - live - ab 17:00 Uhr bei KiKA übertragen.Auf eine deutsche Teilnahme hat die ESC-Fangemeinde lange gewartet: Der Wettbewerb wird seit 2003 von der Europäischen Rundfunkunion (EBU) organisiert."Ich bin ausgesprochen froh, dass es uns gelungen ist, Deutschland an diesem großen europäischen Song-Contest zu beteiligen und über KiKA anzubieten. Wir haben mit NDR und ZDF einen wunderbaren Weg der kreativen Zusammenarbeit gefunden, bei der sich alle Partner ideal einbringen können. Das wird ein Riesenereignis und Erlebnis für unser KiKA-Publikum und die gesamte Familie", so KiKA Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk.Der Weg nach WarschauAufruf ab 8. Juli 2020: Das ZDF produziert für KiKA bereits in der 13. Staffel den erfolgreichen Nachwuchskompositions-Wettbewerb "Dein Song" - zusammen mit KiKA und NDR wird nun ein*e Interpret*in für das Deutschland-Debüt beim Junior ESC gesucht. Neun- bis 14-jährige Talente können sich ab sofort bewerben und finden alle wichtigen Informationen auf kika.de."Für die Komposition des Titelsongs konnte das ZDF den letztjährigen 'Dein Song'-Finalisten Levent Geiger gewinnen, der auch das Casting begleitet und dem jungen Künstler oder der jungen Künstlerin bis zur großen Show in Warschau vor Ort zur Seite steht. Zudem begleiten wir diese spannende Reise mit einer zweiteiligen Dokumentation", so Michael Stumpf, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Kinder und Jugend."Seit 1996 ist der NDR der federführende Sender für die deutsche Beteiligung beim ESC. Dass wir nun erstmals den Junior-Contest gemeinsam mit KiKA und ZDF austragen, ist fantastisch. Das diesjährige Motto 'Move the World' hat Signalkraft und macht Kindern Mut, ihre Welt aktiv zu gestalten. Es wird daher auch eine Rolle spielen im Musikvideo, das wir produzieren", so Ole Kampowski, Leiter der Redaktion Kinder und Jugend beim NDR.Das Trend- und Lifestyle-Format "KiKA LIVE" berichtet ab August regelmäßig über alle Stationen bis zum großen Liveauftritt.Alle Informationen zur Bewerbung sind auf https://www.kika.de/junior-eurovision- song-contest/dein-song-warschau-bewerben-100.html , https://www.checkeins.de/ , https://www.eurovision.de/ und zdftivi.de (https://www.zdf.de/kinder) zu finden. Umfangreiche Zusatzinformationen, Bewerbungsclips und Steckbriefe der Kandidat*innen sowie Einblicke ins Casting gibt es exklusiv auf kika.de.Weitere Informationen zum Junior ESC 2020 finden Sie zeitnah in der KiKA-Presselounge unter https://www.kika-presse.de .Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6535/4646117OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDFOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell