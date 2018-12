"KiKA - besser.wissen." Wissensoffensive zum Jahresauftakt / Starke Wissens-Marken und "Besserwisser"-Trainings-Camp auf kika.de (FOTO)

Erfurt (ots) -Das KiKA-Programmjahr 2019 beginnt mit einer sechswöchigenSchema-Änderung rund um erfolgreiche Wissensmagazine und besondereThemen-Highlights: Vom 14. Januar bis einschließlich 24. Februar sindstarke und beliebte Wissensmarken von ARD, ZDF und KiKA im täglichenWechsel jeweils zur Wissensprimetime um 19:25 Uhr zu sehen.Am Sonntag, 20. Januar 2019, startet im Rahmen derWissensoffensive zudem die Premierenstaffel des neuenKiKA-Geschichtsformates "Triff...", moderiert von Clarissa Corrêa daSilva, mit Portraits von Leonardo da Vinci, Kleopatra und Schiller,ebenfalls um 19:25 Uhr."KiKA - besser.wissen" - unter diesem Motto sind die erfolgreichenWissensmagazine "Wissen macht Ah!" (WDR), "Anna und die wilden Tiere"(BR), "PUR+" und "Die Sportmacher" (beide ZDF) jeweils von Montag bisDonnerstag zu sehen. An sechs Wochenenden belegen die"Checker"-Folgen an jedem Samstag sowie drei "Triff..."-Premieren unddaran anschließend drei "PUR+"-Sendungen an den Sonntagen den19:25-Uhr-Platz.Das "Besserwisser"-Trainings-Camp auf kika.de Die Schema-Änderungist eingefasst in ein spannendes Wissensquiz, das dem Sieger dieAssistenz von Moderator Malte Arkona im Superfinale von "Die besteKlasse Deutschlands" (ARD/KiKA/HR) bescheren wird. Ab 14. Januar 2019gibt's auf kika.de kniffelige Fragen, Lifehacks und"Schlau-Mach-Häppchen" - Mitraten wird also doppelt belohnt!Die "Wissensmacher*innen" Die Wissensmarken werden präsentiert vonden "Wissensmacher*innen": Clarissa Corrêa da Silva (u.a. "Triff..."/KiKA), Ralph Caspers (u.a. "Wissen macht Ah!"/ WDR), Anna Preil("Anna und die wilden Tiere"/ BR), Eric Mayer ("PUR+"/ ZDF), LauraKnöll, Susanne Schlüter und Stefan Bodemer ("Die Sportmacher"/ ZDF)sowie Tobias Krell ("Checker Tobi" / BR)."Wissensformate sind unsere Stärke, prägen deutlich unser Profil,sind unglaublich erfolgreich und haben eine riesige Fangemeinde. Werkann schon so witzig und gleichzeitig spannend 'Wissenswertes'vermitteln wie Clari, Eric oder Anna?", erklärt Dr. Astrid Plenk,KiKA-Programmgeschäftsführerin. "Zum Jahresbeginn haben wir nuntäglich wechselnde Tagesfarben in unserer Wissensprimetime - undkommen damit unzähligen Zuschaueranfragen nach. Die Schema-Änderungist nur der Anfang besonderer Programm-Highlights im kommenden Jahr."Alle Programme werden in der App "KiKA-Player", derKiKA-Mediathek, abrufbar sein. Den detaillierten Programmablauf undweitere Informationen finden Sie auf kika-presse.de, kika.de,erwachsene.kika.de und im KiKA-TEXT ab Seite 500.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell