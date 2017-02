KiKA-Winter-Idents für PromaxBDA Europe Award nominiert / Internationale Expertenjury kürt Finalisten

Erfurt (ots) - Über gleich zwei Nominierungen für einen PromaxBDAEurope Award darf sich der Kinderkanal von ARD und ZDF freuen. DieKiKA-Winter-Idents wurden in den Kategorien "Children's Channel ImageSpot Campaign Design" und "Best On-Air Ident Campaign (Out Of House)"nominiert.Ellen Kärcher, KiKA-Leiterin Promotion & Design: "Kreativ,mitreißend, vielfältig und kindgerecht setzen die KiKA-IdentsHighlights für unsere jungen Zuschauer zwischen ihrenLieblingssendungen. Dass diese Arbeit nun bei den Promax Awardsnominiert sind, freut uns ganz besonders."Seit dem Relaunch des Senderlogos im Jahr 2012 steht inverschiedenen Kampagnen immer wieder das KiKA-Logo im Zentrum, um dasneue Geschichten erzählt werden. Dieses Mal fangen dieKiKA-Winter-Idents den Zauber der kalten Jahreszeit ein. Einefrostige Landschaft bildet den Rahmen für beliebteKiKA-Serien-Figuren, die sich im Schneegestöber austoben,Winterfreuden erleben und schließlich am vereisten KiKA-Logozusammentreffen. Umgesetzt wurden die KiKA-Winter-Idents von der DMCDesign for Media and Communication GmbH.Jedes Jahr werden herausragende Kreativarbeiten in den BereichenPromotion, Entertainment, Marketing und Design auf dem Kongress"PromaxBDA Europe" ausgezeichnet. Die Awards zählen weltweit zu denrenommiertesten Preisen der Branche. Ausrichter der Veranstaltung istPromaxBDA, ein internationaler Expertenverband von Fernseh- undVideo-Marketing-Spezialisten. In diesem Jahr werden die Gewinner am14. März gekürt.Zur Ansicht finden registrierte Nutzer die KiKA-Winter-Idents inder KiKA-Presselounge www.kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827Fax: 0361/218-1831Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell