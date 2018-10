Erfurt (ots) -Mit kindgerechten Zusatzfunktionen und intuitiver Navigationpräsentiert sich der "KiKA-Player", die neue Mediathek-App desKinderkanals von ARD und ZDF. Bereits als HbbTV-Version im Augustgestartet, folgt nun die kostenfreie Applikation. Sie ist ab jetztfür Tablets und Smartphones in den gängigen Stores erhältlich."KiKA-Player"-AppDie Anwendung ist funktional gestaltet, intuitiv navigierbar undwurde mit einer Usability-Studie vorab umfangreich getestet.Spielerische Elemente wie die individuelle Gestaltung des Avatars undder Oberfläche oder die horizontale Menüführung ergänzen dasfarbenfrohe und kindliche Design. Mit dem "KiKA Player" wird KiKA denAnsprüchen der Zielgruppe nach Ungebundenheit an Nutzungsort undNutzungszeit gerecht. Er ist die mobile Ergänzung zum linearen KiKAund wird mit der gleichen Sorgfalt und Sicherheit kuratiert undbetreut. Formate können mit "Mag ich" einfach vorgemerkt oder bereitsangefangene Sendungen zu einem späteren Zeitpunkt weitergeschautwerden."Alle KiKA-Angebote müssen höchsten Ansprüchen genügen - denen derKinder. Mit einer eigens entwickelten Software werden dazu dieKinderprogramme der ARD-Landesrundfunkanstalten, des ZDF und KiKA indieser Mediathek-App zusammengeführt", erklärtKiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk. "Die neue App, diein enger Zusammenarbeit mit den jungen Nutzern erarbeitet wurde, istein wesentlicher Schritt, um KiKA zeitgemäß in der digitalen Weltabzubilden."Eltern können sich auf den hohen Qualitätsanspruch der Appverlassen. In einem speziell für Eltern konzipierten Bereich gibtbeispielweise der AppWecker die Möglichkeit, die Nutzungsdauer zubeschränken. Auch die Profile der Kinder können sie bearbeiten und imFAQ-Bereich gibt es umfassende Informationen zur kostenfreien App.Zum Start des KiKA-Players stehen unter anderem Folgen der neuenAnimationsserie "Max und Maestro" (hr), Klassiker wie "Yakari" (WDR)und "Die Pfefferkörner" (NDR) sowie "Die Jungs WG - Elternfrei inBarcelona" (ZDF) zur Verfügung. Täglich kommen zahlreiche neue Videoshinzu - von "KiKA LIVE" (KiKA), "logo!" (ZDF) bis zu "UnserSandmännchen" (rbb). Die Nutzer finden in der App auch ausgewählteFormate, die aktuell nicht linear ausgestrahlt werden - so sind zumBeispiel ab 20. Oktober drei Staffeln von "Durch die Wildnis" (hr)nur in der App abrufbar.Auf erwachsene.kika.de stehen zahlreiche Informationen wieBewegtbild, FAQs und Interviews zur Verfügung. Ein Video-Interviewmit KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk undMDR-Intendantin Prof. Karola Wille zum neuen Angebot finden Sie inder KiKA-Presselounge unter kika-presse.de sowie weitereInformationen, Bilder und Texte zum neuen Mediathek-Angebot bei KiKA.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell