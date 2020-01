Erfurt (ots) - Die "ENE MENE BU"-Folge "Bella, Emanuel und Liesl bauen einKartonauto" (KiKA) ist für die 56. Verleihung des Grimme-Preises nominiert. Alseines von insgesamt 16 nominierten Formaten darf die Vorschulsendung auf diebegehrte Auszeichnung des Grimme-Instituts in der Kategorie "Kinder & Jugend"hoffen."Wir freuen uns sehr über die Nominierung von 'ENE MENE BU'", erklärt MatthiasFranzmann, Leiter der KiKA-Vorschulredaktion. "Die Sendung stellt die kindlicheSinneswahrnehmung und das gemeinsame Kreativsein in den Fokus. Das Format hältfür unsere jüngsten Zuschauer*innen einen Experimentierraum bereit, in dem sieihre Ideen austesten und gleichzeitig soziale Kompetenzen ausbilden können.""'ENE MENE BU' steht stellvertretend für zahlreiche KiKA-Formate, die mit großemEngagement umgesetzt und kontinuierlich unter medienpädagogischen undpartizipativen Gesichtspunkten weiterentwickelt werden", ergänztKiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk. "Als Marktführer besonders imBereich Vorschule ist es uns ein großes Anliegen, qualitativ hochwertige Inhaltegerade für Medienanfänger*innen anzubieten. Die Nominierung bestätigt uns aufdiesem Weg.""ENE MENE BU...und dran bist du" (KiKA) ist eine Sendung von Vorschulkindern fürVorschulkinder. Das Format wendet sich an Vier- bis Sechsjährige und stelltMädchen und Jungen mit ihrem natürlichen kreativen Talent in den Mittelpunkt derErzählung. Junge Zuschauer*innen werden in ihrer ästhetischen Erfahrungsweltbegleitet und ermutigt, die vorgestellten Kunstwerke zu Hause nachzuahmen.Kinder können durch eigene Malereien und Basteleien das Programm aktivmitgestalten. Die Einsendungen werden in der Sendung animiert und damit zumLeben erweckt. KiKA zeigt "ENE MENE BU...und dran bist du" (KiKA) montags bisfreitags um 9:10 Uhr in der KiKANiNCHEN-Strecke und samstags um 9:40 Uhr.Zum Inhalt der Folge:Die Geschwister Bella, Emanuel und Liesl bauen ihr eigenes Auto aus Karton.Neben den dreien werden in der Sendung noch weitere Kinder vorgestellt: Nicolainennt seine Kuscheltiere, den Igel Gigi und den Bären Carli, seine bestenFreunde. Im Museum von "ENE MENE BU" tapsen hingegen überall Stinktiere herum,die Kinder gebastelt und an die Redaktion geschickt haben. Im Tanzstudio probteine Kindergruppe den "Rumpelstilzchen-Twist". Danach malen Vorschulkinder einBild von ihrem Kindergarten, das in der Sendung animiert wird. Für die Redaktionder Folge zeichnen Diana Jung, Theresa Tatzelt und Peter Kroker verantwortlich.Neben "ENE MENE BU" sind für den Grimme-Preis in der Kategorie "Kinder & Jugend"weitere Formate nominiert, die bei KiKA gezeigt werden:- "Der Krieg und ich" (SWR)- "Die Sendung mit dem Elefanten" (WDR)- "Ein Fall für die Erdmännchen - Weihnachtsmann gesucht" (NDR)- "Leider laut" (ZDF)- "Trudes Tier - Inselurlaub" (WDR)Mit einer Spezialnominierung wurde außerdem die Kindernachrichtensendung "logo!Die Welt und ich" (ZDF) bedacht.Weitere Informationen und Fotos zu "ENE MENE BU...und dran bist du" (KiKA)finden Sie in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6535/4494334OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDFOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell