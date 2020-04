"KiKA LIVE" backstage bei "Die beste Klasse Deutschlands" / Die Highlights des Trend- und Lifestyle-Formats im April (FOTO)

Erfurt (ots) - "KiKA LIVE" (KiKA) schaut im April exklusiv hinter die Kulissen des größtem Schulquiz Deutschlands, denn die Vorrunden von "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) starten am 6. April. Außerdem gibt es entsprechend der aktuellen Situation im April erstmals einen "Trendchat" und Ostertipps aus dem heimischen Wohnzimmer von Jess und Ben -"KiKA LIVE" immer montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr.Trendchat am 4. April 2020: Keine Schule, geschlossene Kinos, abgesagte Konzerte - auch Jess und Ben sitzen zu Hause. Im "Trendchat" spricht Ben mit Schüler*innen und Prominenten darüber, was in Corona-Zeiten abgeht und angesagt ist: Wohnzimmerkonzerte, Workouts im Kinderzimmer oder endloses Filmegucken?Ostern zu Hause mit Jess und Ben am 9. und 11. April 2020: Wie alle anderen auch, verbringen die beiden die Osterzeit in den eigenen vier Wänden. Langeweile kommt nicht auf, denn sie sind per Videochat verbunden und vertreiben sich die Zeit mit Basteln, Backen und lustigen Battles."KiKA LIVE" backstage bei "Die beste Klasse Deutschlands" am 13., 22. und 29. April 2020: 32 Klassen treten beim größten Schulquiz Deutschlands ab dem 6. April bei KiKA gegeneinander an. "KiKA LIVE" schaut exklusiv hinter die Kulissen der 13. Staffel: Wie genau läuft der Dreh für die Schulklassen ab? Wie bereitet Kreativ-und Wissenschaftsexpertin Kim Unger die abgefahrenen Experimente für die Shows vor? Und was genau machen die Webstars Lisa und Lena am Set von "Die beste Klasse Deutschlands"?"KiKA LIVE" vs. "Tigerenten Club" am 14. und 15. April 2020: Jess und Ben haben die perfekte Idee gegen Langeweile zu Hause. Sie fordern andere KiKA-Moderator*innen zu lustigen Battles heraus. Dieses Mal sind Amelie und Johannes vom "Tigerenten Club" (SWR) dran. Welches Duo schlägt sich besser und sammelt die meisten Punkte?Rap-Musik mit Gebärde am 27. April 2020: Rapper Siga hat eine Mission: Das Musik-Erlebnis von gehörlosen Menschen verbessern. Unterstützt wird er dabei von Gebärden-Sprachlerin Vanessa. Hip-Hop mit Gebärde - wie geht das? Ben war bei einem Musikvideo-Dreh dabei."KiKA LIVE", das Format für Preteens, zeigt KiKA montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr sowie jederzeit auf kika.de und im KiKA-Player. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.Weitere Informationen zu "KiKA LIVE", Fotos und Themen aller Einzelsendungen stehen in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de bereit.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6535/4564256OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDFOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell