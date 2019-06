"KiKA LIVE" auf Entdeckungsreise in Südkorea / In Seoul erkunden Jess und Ben die neusten ostasiatischen Trends

Erfurt (ots) -Südkorea hat sich vom ehemaligen Geheimtipp zum Trendland NummerEins entwickelt. Das ostasiatische Land lockt mit sogenannter K-Mode,K-Musik und K-Kosmetik - überall steht das große "K" für koreanischdavor. Grund genug für "KiKA LIVE", in der Mega-Metropole Seoul dieneusten Trends zu erkunden. Was die beiden Moderatoren Jess und Benalles auf ihrer Asienreise erleben, zeigt KiKA vom 10. bis 13. Junium 20:00 Uhr.Jess und Ben starten ihre Tour zusammen mit derLifestyle-YouTuberin Jeniffer Kim in der Hauptstadt Seoul. Dortchecken sie die beliebten Hotspots und finden bei ihrer Shoppingtourverrückte koreanische Produkte. Bei ihrer zweiten Station tauchen diebeiden Moderatoren in die Welt des K-Pops ein. In einem Camp übensie, zu tanzen und zu singen wie die Pop-Idole. Weiter geht es fürBen zu einer Fernsehshow mit angesagten Bands, während sich Jess einpaar Tanz-Moves bei K-Pop-Star Chungha abschaut. Vor ihrer Heimreiselernen die beiden Weltentdecker die traditionelle Seite Südkoreaskennen - bei einem Fotoshooting in koreanischer Kleidung und denFeierlichkeiten zu Buddhas Geburtstag.Alle Informationen zu "KiKA LIVE" sind auf www.kika-live.de, aufkika-presse.de und im KiKA-TEXT ab Seite 200 zu finden. NachAusstrahlung sind die Sendungen auf www.kika.de und im KiKA-Playerabrufbar. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 0361.218-1827Telefax: +49 0361.218-291827www.kika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell