"KiKA LIVE" am 30. September erstmals mit Gebärdensprache / Sendung und Making-of zum internationalen Tag der Gehörlosen (FOTO)

Erfurt (ots) -Der Kinderkanal von ARD und ZDF baut seit Sendestart 1997kontinuierlich seine barrierefreien Angebote aus. Für fast jedezweite Sendung sind Untertitel verfügbar. Am 30. September 2018 - deminternationalen Tag der Gehörlosen - zeigt KiKA um 20:00 Uhr erstmalseine "KiKA LIVE"-Sendung mit Gebärdensprache. Ein Making-of istparallel auf kika-live.de abrufbar."KiKA LIVE - Dein Hobby: Hockey vs. Einradhockey" inGebärdenspräche KiKA zeigt erstmals eine Sendung des Trendmagazins"KiKA LIVE" mit Gebärdensprache. Am 30. September erscheint auf demBildschirm neben der Sendung eine Einblendung, in dem dieDolmetscherin Claudia Oelze den Inhalt der Sendung in Gebärdenspracheübersetzt. In "Hockey vs. Einradhockey" stellen die beiden MädchenKim und Ramona ihre Hobbys vor. Während Kim zu Fuß Tore schießt,steuert Ramona den Ball sogar auf dem Einrad Richtung Tor. Die "KiKALIVE"-Moderatoren Jess und Ben besuchen die beiden beim Training.Making-of auf kika-live.deEin Making-of auf kika-live.de zeigt, wie die Dolmetscherinmithilfe der 14-Jährigen Jessica, die selbst gehörlos ist, dieInhalte der Sendung übersetzt. Jessica achtet darauf, dass dieÜbersetzungen altersgerecht sind und dem Tenor des Trendmagazinsentsprechen. Die Fassung wurde zusammen mit dem MDR produziert.Barrierefreiheit bei KiKABarrierefreie Angebote für Kinder unterliegen speziellenAnforderungen, so werden zum Beispiel Untertitel erst ab einem Altervon acht Jahren relevant, da die Lesekompetenz vorher noch nichtausreichend vorhanden ist. Neben Sendungen mit Untertitelung gibt esauch Audiodeskriptionen und Einblendungen mit Gebärdensprache.Weitere Informationen zu den barrierefreien Angeboten von KiKA gibtes auf den Seiten für Erwachsene (erwachsene.kika.de). ImKiKA-Videotext können Untertitel auf Seite 150 eingeblendet werden.Alle Informationen zu "KiKA LIVE" stehen auf kika-live.de, aufkika-presse.de und im KiKA-TEXT ab Seite 200 zur Verfügung.Verantwortliche Redakteurin bei KiKA ist Miriam Steinhoff.Pressekontakt "KiKA LIVE" FOOLPROOFED GmbH - Agentur für PublicRelations; Krieler Str. 13; 50935 Köln Tel.: 0221 / 933 308 0;aktas@foolproofed.de ; hermjohannes@foolproofed.de Ansprechpartner:Yonca Aktas, Markus HermjohannesPressekontakt:FOOLPROOFED GmbH - Agentur für Public Relations; Krieler Str. 13;50935 KölnTel.: 0221 / 933 308 0; aktas@foolproofed.de ;hermjohannes@foolproofed.deAnsprechpartner: Yonca Aktas, Markus HermjohannesWeitere InformationenDer Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell