"KiKA LIVE" (KiKA) trifft die Lochis / Highlights des Trend- und Lifestyle-Magazins im Oktober (FOTO)

Erfurt (ots) -Für aktuelle Trends und Lifestyle-Themen reisen die beiden "KiKALIVE"-Moderator*innen Jess und Ben auch im Oktober wieder quer durchdie Republik. Sie machen ein Praktikum beim Musikfestival, nehmenAbschied von den Lochis, besuchen das weltweit ersteRecycling-Kaufhaus und treffen die Hauptdarsteller*innen desbesonderen Kinderfilms "Invisible Sue" - diese und weitere Highlightsgibt es bei "KiKA LIVE" (KiKA) immer montags bis donnerstags undsamstags um 20:00 Uhr sowie auf kika.de und im KiKA-Player.Jess im Praktikum beim Festival am 2. Oktober 2019, 20:00 Uhr:Regelmäßig stellen sich Jess und Ben der Frage, was alles aus ihnenhätte werden können. Dieses Mal macht Jess ein Praktikum auf demLollapalooza-Festival in Berlin. Sie bereitet die Backstage-Räume fürdie Musiker vor, hilft beim Einlass und sammelt Müll auf demFestivalgelände. Wie nah kommt sie den Stars auf dem Festival?Jess im Recycling-Kaufhaus am 17. Oktober 2019, 20:00 Uhr: Nichtweit von Schwedens Hauptstadt Stockholm, in Eskilstuna, befindet sichdas erste Recycling-Kaufhaus der Welt. Dorthin bringen dieEinwohner*innen alles, was sie nicht mehr brauchen - von Möbeln, überSpielzeug, bis hin zu Klamotten. Die Sachen werden aufgearbeitet,upgecycelt und wieder verkauft. Aus alter Kleidung entstehenLampenschirme und Blumenvasen, aus Koffern werden Regale. Jess lässtsich kreative Upcycling-Ideen zeigen und stellt echte Designerstückeher.Abschied von den Lochis am 24. Oktober 2019, 20:00 Uhr: Was fürein Aufschrei bei den Fans, als die Lochis ihren Abschiedbekanntgegeben haben. Auch für Jess brach eine kleine Welt zusammen.Gemeinsam mit Roman und Heiko möchte sie sich an viele lustigeBegegnungen bei "KiKA LIVE" erinnern. Dafür fährt sie zu den Jungsnach Darmstadt. Vielleicht erfährt Jess auch, ob es denn wirklich dasEnde der Lochis ist.Ben mit "Invisible Sue" auf der German ComicCon am 30. Oktober2019, 20:00 Uhr: Wer hat nicht schon mal davon geträumt, Superkräftezu besitzen? Für Sue ist dieser Traum Wirklichkeit geworden: Sie kannsich unsichtbar machen und erlebt dabei fantastische Abenteuer. Bentrifft die Hauptdarsteller*innen von "Invisible Sue". Der Film derInitiative "Der besondere Kinderfilm" feiert Kinopremiere. Gemeinsambesuchen sie die German ComicCon und gehen dort auf die Suche nachweiteren Superheld*innen."KiKA LIVE", das Format für Preteens, zeigt KiKA montags bisdonnerstags und samstags um 20:00 Uhr. Die Sendungen sind auch aufkika.de und im KiKA-Player abrufbar. Immer freitags erweiternexklusive Videos auf kika-live.de online das Trend- undLifestyle-Format - im Oktober zum Beispiel mit DIY-Anleitungen fürHandyhüllen und Memoboards. Alle Informationen zu "KiKA LIVE" sindauf kika-live.de und im KiKA-TEXT ab Seite 200 zu finden.Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.Weitere Informationen zu "KiKA LIVE", Fotos und Themen allerEinzelsendungen stehen in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.debereit.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell