"KiKA LIVE" (KiKA) schaut hinter die Kulissen von "Dein Song" (ZDF) / Backstage-Reportagen und Exklusivinterviews, Chats, Livesendung vor dem Finale & VIP-Ticket-Verlosung auf kika-live.de (FOTO)

Erfurt (ots) - Ab dem 12. Februar 2020 begeben sich 19 Nachwuchskomponist*innen,darunter drei Duos, bei KiKA auf ihre spannende "Dein Song"-Reise. Jess und Bensind neugierig, schauen exklusiv für "KiKA LIVE" (KiKA) hinter die Kulissen undtreffen Jurymitglieder und Musikpat*innen. Fans können außerdem VIP-Tickets fürdie große Finalshow am 20. März 2020 live in Leipzig gewinnen."KiKA LIVE"-Sondersendungen zu "Dein Song" (ZDF) 2020Jess und Ben freuen sich gemeinsam mit den "Dein Song"-Fans auf die neueStaffel. Bereits vor dem Start trifft Jess am 11. Februar die neuenKandidat*innen beim Casting in Schloss Biebrich in Wiesbaden. Am 18. Februarerfahren die Zuschauer*innen mehr über die 23-jährige Singer-Songwriterin LOTTE,die die Teilnehmer*innen als Musikpatin bei ihren Kompositionen unterstützenwird. Auch die professionelle Unterstützung der Schweizer Künstlerin Ilira istin diesem Jahr beim Komponist*innenwettbewerb gefragt: Jess möchte bei "KiKALIVE" am 25. Februar wissen, wie die Newcomerin zur Musik gekommen ist. Am 3.März trifft Ben YouNotUs, um mit dem DJ- und Produzentenduo aus Berlin über ihreArbeit bei "Dein Song" und die Nachwuchstalente zu sprechen. Die "KiKALIVE"-Sendungen starten wie gewohnt um 20:00 Uhr. Verantwortliche Redakteurinist Miriam Steinhoff.Livesendung vor dem "Dein Song"-FinaleDie acht besten Songwriter*innen dürfen ihre Kompositionen mit denMusikpat*innen professionell produzieren und im abschließenden Live-Finale am20. März in Leipzig mit ihnen auf der Bühne performen. Ben und "DeinSong"-Webreporterin Leontina treffen am Abend vor dem großen Auftritt dieFinalist*innen. In der "KiKA LIVE"-Sendung am 19. März um 20:00 Uhr sowie imanschließenden Webtalk auf kika.de können Fans ihre Fragen live und direkt andie Kandidat*innen ins Studio senden.Chats und Verlosung auf kika.deBei den "Dein Song"-Chats im Zeitraum vom 11. Februar bis 23. März stehenJurymitglieder, prominente Musikpat*innen und die Kandidat*innen für Fragenbereit. Auf kika.de können Fans außerdem VIP-Tickets für die Finalshow inLeipzig gewinnen.Die Chat-Termine im Überblick:11. Februar 2020 von 20:00 bis 21:00 Uhr: Chat mit Johanna Klum12. Februar 2020 von 19:50 bis 20:50 Uhr: Chat mit Angelo Kelly, LARY und OleSpecht24. Februar 2020 von 19:50 bis 20:50 Uhr: Chat mit Bürger Lars Dietrich25. Februar 2020 von 20:00 bis 21:00 Uhr: Chat mit Leontina16. März 2020 von 19:50 bis 21:30 Uhr: Chat mit den Finalist*innen20. März 2020 von 19:00 bis 21:00 Uhr: Chat zum "Dein Song"-Finale23. März 2020 von 20:00 bis 21:00 Uhr: Chat mit Gewinner*inZur zwölften Staffel von "Dein Song" (ZDF)Die 16-teilige ZDF-Doku-Serie "Dein Song" begleitet junge Künstler*innen aufihrem Weg vom Casting über das Komponist*innencamp bis hin zur Zusammenarbeitmit prominenten Musikpat*innen wie LOTTE, Die Orsons, YouNotUs, Ilira, KelvinJones, Moritz Eggert, Oonagh und Annett Louisan. Im großen Live-Finaleentscheiden die TV-Zuschauer*innen per Telefon- und Onlinevoting, wer"Songwriter*in des Jahres" wird. Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich führenwie in den vergangenen Jahren durch die Staffel. Neben Juror Ole Specht("Tonbandgerät") und Jurorin Mieze Katz ("MIA.") sind in der zwölften Staffel2020 erstmals Angelo Kelly und die Singer-Songwriterin LARY als Jury-Mitgliederdabei. Verantwortliche Redakteurinnen von "Dein Song" (ZDF) sind GordanaGroßmann und Corinna Miagtchenkov.Alle Sendungen von "KiKA LIVE" können auch im KiKA-Player und auf kika.deangeschaut werden.Weitere Informationen und Fotos zu "KiKA LIVE" und "Dein Song" finden Sie in derKiKA-Presselounge unter kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6535/4513333OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDFOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell