Erfurt (ots) - Die Temperaturen steigen und damit wird es bei "KiKA LIVE" (KiKA) im Juni Zeit für coole Battles, spektakuläre Seifenblasen-Formationen und weitere Trainingseinheiten mit den Astronautinnen: Auf die zwei Power-Frauen, Dr. Insa Thiele-Eich und Dr. Suzanna Randall, warten extreme körperliche Belastungen. Ben trifft Heiko und Roman Lochmann, die von ihrem neuen Kinofilm berichten und sich auf ein crazy Fotoshooting einlassen. Diese und weitere Highlights gibt es bei "KiKA LIVE" montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr und natürlich auf kika.de und im KiKA-Player."Wasser-Battles" vom 15. bis 18. Juni: Bei den "KiKA LIVE Wasser-Battles" treten Jess und Ben gegen fünf hochmotivierte Leistungsschwimmer*innen aus Berlin an. In einem Berliner Strandbad müssen sich beide Teams an Land und auf dem See verschiedenen Challenges stellen. Die Disziplinen erfordern Geschick, Kraft und Teamgeist. Wer schwimmt schneller, springt weiter und hat bessere Kondition?"Dein Hobby: Seifenblasen" am 20. Juni: Der elfjährige Felix lässt die faszinierendsten Seifenblasen-Gebilde entstehen und ist Weltrekordhalter: Er hat es geschafft, 18 Seifenblasen ineinander zu schachteln. Ein Hobby, mit dem er nicht nur in der Schule für große Augen sorgt. Spektakulär wird es beim Seifenblasen-Tennis gegen Jess."Extremtraining mit den Astronautinnen" am 23. Juni: Wer wie Dr. Insa Thiele-Eich und Dr. Suzanna Randall von der Initiative "Die Astronautin" einmal ins Weltall fliegen möchte, muss ein hartes Training durchlaufen und sich extremen Kräften aussetzen: Bei Start und Landung werden sie mit bis zu 10G in die Sitze gepresst - das trainiert man in der Humanzentrifuge. Jess begleitet die Vorbereitung und ist mit dabei, wenn die Astronautinnen in die Druckkammer gehen."Takeover mit Heiko und Roman Lochmann" am 25. Juni: Sie bleiben "KiKA LIVE"-Stammgäste - Heiko und Roman Lochmann, bekannt geworden als "Die Lochis", sind zurück. Nicht auf der Bühne, aber in den Kinos mit einer amüsanten Verwechslungskomödie. Im Gespräch mit den beiden erfährt Ben mehr zum Film und über die Dreharbeiten. Außerdem lassen sich die beiden auf ein verrücktes Fotoshooting mit Ben ein."KiKA LIVE" - montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr sowie jederzeit auf kika.de und im KiKA-Player. Immer freitags erweitern exklusive Videos auf kika-live.de (https://www.kika.de/kika-live/index.html) und bei YouTube das Trend- und Lifestyleformat für Preteens. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.Weitere Informationen zu "KiKA LIVE", Fotos und Themen aller Einzelsendungen stehen in der KiKA-Presselounge auf https://www.kika-presse.de/ bereit.