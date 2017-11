"KiKA LIVE"-Dreh zum KiKA-Themenschwerpunkt "Respekt für meine Rechte! - Gemeinsam leben" (6. bis 26. November) / Adel Tawil trifft die KiKA LIVE-Moderatoren Jess und Ben in Köln (FOTO)

Erfurt (ots) -Foto: Dirk Borm (im Auftrag von KiKA)Nirgendwo ist die kulturelle Vielfalt in unserem Land so präsentwie in den Kitas und Schulen. Hier treffen Kinder mitunterschiedlicher Herkunft zusammen, und jedes von ihnen hat seineeigene Geschichte. Wie das gemeinsame Leben in Deutschland aussieht,wie es gelingen kann und wo es auch Probleme gibt, zeigt KiKA imThemenschwerpunkt "Respekt für meine Rechte! - Gemeinsam leben" vom6. bis 26. November 2017. Vielfältig, informativ und unterhaltsambildet der öffentlich-rechtliche Kinderkanal von ARD und ZDF dasLeben der Kinder in Deutschland ab - in mehr als 1.900Programmminuten. Mit dabei sind u.a. rund 25 Formate: Wissensmagazine("Die Sendung mit der Maus", "PUR+", "Wissen macht Ah!", "ERDE ANZUKUNFT", "neuneinhalb" u.a.), Doku-Reihen ("Weltreise Deutschland","Stadt, Land, Bus", "Und jetzt sind wir hier", "Schau in meine Welt","stark!"), Vorschulprogramme ("Die Sendung mit dem Elefanten","KiKANINCHEN"), Filme und Serien ("Ente gut! - Mädchen allein zuHaus", "Allesamt zusammen" u.a.) sowie Unterhaltungsshows("Tigerenten Club" u.a.). Stargast bei "Weltreise Deutschland - DieShow" ist unter anderem Adel Tawil (aktueller Song: "Eine Welt eineHeimat"). Am Rande seines Konzerts in Köln (am 5. November) traf erJess und Ben ("KiKA LIVE"), die auch "Weltreise Deutschland - DieShow" (24. November, 19:30 Uhr) bei KiKA live moderieren werden.Pressekontakt:planpunkt: PR GmbHStephan Tarnow, Marc MeissnerTelefon: 0221-91255710post@planpunkt.deWeitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTel. 0361/218-1827eFax 0361/218-291831kika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell