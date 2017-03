"KiKA LIVE - Dreamteam": Wie lautet die Zauberformel für den Sieg? / Vierte Staffel mit spektakulären Aufgaben für die Kandidaten-Duos

Erfurt (ots) - Neue Aufgaben zu Zweit zu bewältigen, setzt guteTeamarbeit voraus. Doch neue Aufgaben mit einem Partner zu meistern,den man erst kurz vorher kennenlernt? Da ist neben Teamwork auch jedeMenge Offenheit und Menschenkenntnis gefragt! Auch in diesem Jahrnehmen selbstbewusste Kandidatenpaare diese Herausforderung an undwollen ihr Können beim "KiKA LIVE"-Contest unter Beweis stellen. Aufdie Siegerpaare wartet ein aufregender Wochenend-Trip in dieHauptstadt. "KiKA LIVE - Dreamteam" - ab 13. März um 20:00 Uhr beiKiKA.Die gute Mischung macht'sBei "KiKA LIVE - Dreamteam" treten drei Mädchen und drei Jungen imAlter von 13 bis 17 Jahren an. Die große Herausforderung: DieTeilnehmer begegnen sich erst in der Live-Show zum ersten Mal undmüssen auf Anhieb als Duo bestehen. Dabei kommt es nebenMenschenkenntnis, Offenheit und einer große Portion Spontaneität auchauf Charisma an: Die Zuschauer bewerten per Online-Voting nicht nurdie Leistung der Kandidaten, sondern vergeben auch Sympathiepunkte.Die richtige Mischung verhilft zum Sieg!Die TV-Zuschauer müssen überzeugt werden!Während der gesamten Zeit kann für das Lieblingspaar onlineabgestimmt werden. Auch Kommentare aus der KiKA-Community mein!KiKAwerden in der Sendung eingeblendet und aufgegriffen. Insgesamt giltes, drei Spielrunden zu bewältigen, so dass jedes Mädchen einmal mitjedem Jungen gespielt hat.Doch bereits nach dem dritten Spiel scheidet in diesem Jahr je einmännlicher und ein weiblicher Kandidat aus. Für wen die Reise endetoder weitergeht, entscheiden einzig und allein die Zuschauer! Durchdas Voting wird schließlich das finale Dreamteam gewählt, das dieShow gewinnt und seine erspielten Punkte in Geld verwandelt. Auf dasfrischgebackene Gewinner-Paar wartet ein besonderes Wochenende inBerlin.Chat vor der Sendung auf mein!KiKASchon vor der Sendung können sich die Zuschauer ab 19:00 Uhr aufwww.mein-kika.de im Chat auf die Sendung vorbereiten und über ihreIdeen austauschen. Zu Beginn der Show werden die Teilnehmer-voneinander in Mädchen- und Jungen-Teams getrennt - dem Publikumvorgestellt. In Echtzeit stellen die Moderatoren Jess und Ben denKandidaten Fragen und "Minichallenges".Bei "KiKA LIVE - Dreamteam" rücken Sympathie und Teamgeist in denVordergrund. Die Sendung ermutigt nicht nur die Teilnehmer, sondernauch die Zuschauer, Aufgaben kooperativ und mit Offenheit zu lösen."KiKA LIVE - Dreamteam": vom 13. bis 16. März täglich live um20:00 Uhr bei KiKAAlle Informationen zur Show "KiKA LIVE - Dreamteam" sind imInternet auf kika-live.de, auf kika-presse.de und im Videotext aufTafel 200 zu finden. Verantwortlicher Redakteur bei KiKA ist SvenSteinhoff.Pressekontakt:Kontakt:FOOLPROOFED GmbH - Agentur für Public Relations; Krieler Str. 13;50935 KölnTel.: 0221 / 93 33 080; aktas@foolproofed.de;hermjohannes@foolproofed.deAnsprechpartner: Yonca Aktas, Markus HermjohannesWeitere Informatioen:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827Fax: 0361/218-1831Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell