"KiKA LIVE - Best of 2017!": Erlebnisse, Herausforderungen und außergewöhnliche Momente / Jess und Ben per Road-Trip durch das vergangene Jahr

Erfurt (ots) - Erfurt, 21. Dezember 2017 - Das Jahr neigt sich demEnde zu: In der "KiKA LIVE - Best of!"-Ausgabe ist es Zeit, sich andie schönsten Augenblicke aus 2017 zu erinnern. Dabei schauen Jessund Ben zurück auf ein ereignisreiches Jahr voller Action, Promis,Spaß und Herausforderungen. Auf ihrem Road-Trip durch Deutschlandkehren die Moderatoren an die Orte zurück, die ihnen unvergesslicheMomente beschert haben. "KiKA LIVE - Best of 2017!" ist vom 25. biszum 28. Dezember um 20:00 Uhr bei KiKA zu sehen.Road-Trip durch DeutschlandGanz gleich, ob fremde Kulturen aus weiter Ferne oder neueEntdeckungen direkt in der Nachbarschaft - die "KiKALIVE"-Moderatoren Jess und Ben bringen so manche spannenden Aspektzum Vorschein. Zum Ende des Jahr bringt Ben seine ModerationskolleginJess per Roadtrip nach Hause. Auf ihrem Weg von Berlin ins Saarlandwerden Erinnerungen geweckt und spannende Momente wiederbelebt. Dabeisind verrückte Rückblicke garantiert: Ob ein ferngesteuerter Ben,eine Vertretungsstunde mit den Allstars, ein Schneemann-Wettbauen inBayern oder ein actiongeladenes Breakdance-Battle mit FlorianSilbereisen. Nach ihrem Start in der Hauptstadt kommen dieModeratoren immer wieder in Berührung mit Requisiten alter Sendungenund erhalten Video-Botschaften von bekannten "KiKA LIVE"-Gästen wieVincent Gross, Lina Larissa Strahl und mit Jonas Monar."KiKA LIVE - Best of 2017!": vom 25. bis zum 28. Dezember um 20:00Uhr bei KiKA.Alle Informationen zur Show "KiKA LIVE Best of 2017!" stehen imInternet auf kika.de, auf kika-presse.de und im Videotext auf Tafel200 zur Verfügung. Verantwortliche Redakteurin bei KiKA ist MiriamSteinhoff.Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbH - Agentur für Public Relations; Krieler Str. 13;50935 KölnTel.: 0221 / 933 308 0; aktas@foolproofed.de ;hermjohannes@foolproofed.deAnsprechpartner: Yonca Aktas, Markus HermjohannesEmail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell