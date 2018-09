Erfurt (ots) - Jetzt geht es ums Überleben: Die ModeratorenJessica Lange, Ben Blümel, Singa Gätgens, Tobias Krell, ClarissaCorrêa da Silva und André Gatzke wagen sich in einer 24-stündigenSurvival-Challenge mitten in die Wildnis. Wie stillen sie ihrenHunger, wie überstehen sie die Regenschauer und wie vertreiben siesich die Zeit? Die "KiKA LIVE ALLSTARS" im Survival Camp sind vom 1.bis 4. Oktober um 20:00 Uhr bei KiKA zu sehen.Nichts für schwache NervenDieses Mal müssen die Moderatoren kein Hindernisrennen oderFußballspiel bewältigen, sondern 24 Stunden lang ohne Handy, Bett,Badezimmer und Pizza auskommen. Für die "KiKA LIVE ALLSTARS" wird eshärter, als sie denken - sie brauchen dringend Trinkwasser, Feuer unddie Ersten bekommen Hunger. Mitten in der Wildnis müssen sie etwas zuessen finden und sich auf die Nacht vorbereiten.Die ALLSTARS sind gespanntChecker Tobi glaubt fest an sein Team: "Unser Team wird sehr gutfunktionieren und wir werden uns gegenseitig helfen!" Auch dieanderen ALLSTARS sind zuversichtlich: "Wir haben die härtestenHindernisrennen zusammen bewältigt - da kann so ein bisschen Survivalja nicht weiter schlimm sein."Welchen Herausforderungen sich die sechs ALLSTARS konkret stellenmussten, sehen die Zuschauer vom 1. bis 4. Oktober um 20:00 Uhr beiKiKA.Alle Informationen zu "KiKA LIVE" stehen auf kika-live.de, aufkika-presse.de und im KiKA-TEXT ab Seite 200 zur Verfügung.Verantwortliche Redakteurin bei KiKA ist Miriam Steinhoff. DieSendungen sind auf kika.de und im HbbTV unter dem Red Buttonabrufbar.Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbH - Agentur für Public RelationsKrieler Str. 13; 50935 KölnTel.: 0221 / 93 33 080aktas@foolproofed.de; hermjohannes@foolproofed.deAnsprechpartner: Yonca Aktas, Markus HermjohannesWeitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell