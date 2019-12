KiKA-Bilanz 2019: beste Imagewerte und Marktführerschaft / Nutzungsorientierte Angebote, mehr Reichweite und ausgezeichneter Content (FOTO)

Erfurt (ots) - Nach Monatsmarktsiegen im September (17,3 %), Oktober (16,9 %)und November (17,1 %) schließt der Kinderkanal von ARD und ZDF das Jahr 2019 miteinem Gesamtmarktanteil von 17,1 Prozent auf dem 1. Platz ab. Marktführend mit18,9 Prozent ist KiKA bei den Drei- bis 13-Jährigen rund um die Kinder-Primetimevon 18:00 bis 21:00 Uhr. Mit einem Marktanteil von 26,6 Prozent bleibt KiKA dieNummer eins bei den Medienanfänger*innen. Das Vorschulangebot "KiKANiNCHEN", daswerktags von 6:00 bis 10:15 Uhr öffentlich-rechtliche Formate für Drei- bisFünfjährige bündelt, punktet im 10. Jubiläumsjahr mit einem Marktanteil von 25,8Prozent.1Marktführend: Platz 1 bei den Vorschüler*innen und Online-Angeboten"KiKA!" - Für 27 Prozent der Sechs- bis 13-Jährigen ist das die Antwort auf dieFrage nach ihrem Lieblingssender. Auch 64 Prozent der Vorschulkinder schauennach Angaben einer aktuellen repräsentativen Studie des Marktforschungsinstitutsiconkids & youth am liebsten das werbefreie Kindermedienangebot. Erstmals hat esdas "KiKA-Baumhaus" (KiKA) neben der "Sesamstraße" (NDR) und "UnserSandmännchen" (rbb), das in diesem Jahr sein 60. Jubiläum feierte, beim TrendTracking Kids Ranking unter die Top 10 der beliebtesten Vorschul-Sendungengeschafft. Auch die Online-Reichweite hat KiKA in deutlichem Maße erhöht. DieWebpräsenz von KiKA erreichte den Spitzenplatz bei Kindern mit 32 Prozent, dazubestätigen konstant steigende Streamingzahlen von mittlerweile rund 77 Millionendie Erfolge von kika.de, der Mediathek-App KiKA-Player, der "KiKANiNCHEN"-Appund dem HbbTV-Angebot.2"Unsere strategischen Überlegungen haben wir 2019 in der ersten Umsetzungsphasekonsequent an den Bedürfnissen der Nutzer*innen ausgerichtet", sagt Dr. AstridPlenk, Programmgeschäftsführerin des Kinderkanals von ARD und ZDF. "Wir könnenjetzt ein extrem erfolgreiches Jahr mit Top-Imagewerten und wichtigenWeichenstellungen mit hohen Nutzungszahlen im Digitalen abschließen. Bei denmobilen Anwendungen über den KiKA-Player und die "KiKANiNCHEN"-App gehen wir aufdie 1,5-Millionen-Marke zu, generieren mit unseren Online-Angeboten monatlichbis zu 5 Millionen Visits - linear sind wir Marktführer und im Image-Ranking aufPlatz Nr. 1. Diesen Weg werden wir 2020 fortführen und unsere erfolgreichenFormat-Marken dort anbieten, wo Kinder und Eltern es erwarten." 3Informativ, interaktiv und liveVerlässlich fanden im Jahr 2019 aktuelle und gesellschaftlich relevante Themenihren Platz im KiKA-Programm, im KiKA-Player und auf kika.de. DieWissensoffensive "KiKA - besser.wissen." setzte erfolgreiche Wissensmarken vonARD, ZDF und KiKA in den Fokus der Primetime um 19:25 Uhr und findet ihreFortsetzung ab 12. Januar 2020. Mit einer Exklusivbefragung unterGrundschüler*innen zum Themenschwerpunkt "Respekt für meine Rechte! Schuleleben!" machte sich KiKA für die Forderungen der Kinder stark - zum Beispielnach einem späterem Schulbeginn - und fand großen Anklang bei der interessiertenÖffentlichkeit. Mit kumuliert 1,51 Millionen Zuschauer*innen erzielte dieSonderprogrammierung mit rund 1.590 Programm-Minuten eine hohe Reichweite beiden Drei- bis 13-Jährigen. Auf die "Fridays for Future"-Bewegung reagierte derKinderkanal von ARD und ZDF mit der Live-Sondersendung "KiKA AKTUELL" (KiKA) mitKlima- und Politikexpert*innen und engagierten Schüler*innen. Im 30.Jubiläumsjahr der UN-Kinderrechtskonvention widmete KiKA Kinderrechten ein liveaus Erfurt moderiertes Sonderprogramm. Das Lifestyle-Format "KiKA LIVE" prägtemit verschiedenen Unterhaltungsshows den interaktiven Charakter desKiKA-Angebotes. Allein im Dezember beteiligten sich über 27.500 User*innen anden Live-Votings auf kika-live.de.4Erfolgreiche Brands setzen auf BeteiligungBeim Finale der elften Staffel von "Dein Song" (ZDF) wählten dieKiKA-Zuschauer*innen den 14-jährigen Peer aus München zum Songwriter des Jahres.Die Finalsendung erzielte einen Marktanteil von 31,7 Prozent. Zur "besten KlasseDeutschlands" kürten Moderator Malte Arkona und YouTuberin Kim Unger die 6e desHelmholtz-Gymnasiums in Essen. Das spannende Superfinale des Quizformats(KiKA/hr/ARD) erzielte 23,1 Prozent bei den Drei- bis 13-Jährigen im Ersten. Zum30. Geburtstag von "logo!" (ZDF) gingen die täglichen Kindernachrichten im Juniauf Tour und sendeten zu Themen der Zuschauer*innen drei Wochen live vonunterwegs. Im Sommer 2019 bot KiKA den Fans Möglichkeiten, Stars live zuerleben. Mit dem Event-Programm "KiKA kommt zur dir!" beteiligte sich derKinderkanal von ARD und ZDF von Juni bis September an Veranstaltungen in ganzDeutschland. Im Rahmen der Mitmachaktionen zu "KiKANiNCHEN" und dem"KiKA-Baumhaus" besuchten Kikaninchen, Anni und Christian sowie Singa und JuriKindertagesstätten und Gewinnerkinder in deren Baumhäusern. DieEvent-Aktivitäten werden 2020 fortgeführt. 5Die erfolgreiche Vorschul-Marke "KiKANiNCHEN" feierte im Oktober 2019 ihrzehnjähriges Bestehen. KiKA gratulierte mit einer zweitägigenSonderprogrammierung für Vorschüler*innen, einem neuen Spiel in derKiKANiNCHEN-App und einer Mitmach-Aktion, bei der junge Zuschauer*innen ihrGeburtstagsständchen per Video übermitteln konnten. Ausschnitte aus allenEinsendungen wurden im KiKA-Programm gezeigt. Auch non-linear ist das Formatüberaus erfolgreich: Die App verzeichnete seit dem Launch im Herbst 2018 über700.000 Downloads.6Ausgezeichnetes Angebot mit MehrwertKiKA-Angebote überzeugten sowohl national als auch international: Im Wettbewerbum den 55. Grimme-Preis waren die Animationsserie "Animanimals" (KiKA/SWR) unddie Doku-Reihe "ICH bin ICH" (KiKA/hr/rbb/ZDF) in der Kategorie "Kinder &Jugend" nominiert. Das bereits mehrfach ausgezeichnete Format "Animanimals"konnte das Institut überzeugen. Die "International Academy of Television Arts &Sciences" hat die Animationsserie außerdem für die Preisverleihung im Jahr 2020nominiert. Die Doku-Reihe "Digiclash: Der Generationen-Contest" (ZDF) wurde beimKinder-Medien-Festival "Goldener Spatz" ausgezeichnet. Moderatorin ClarissaCorrêa da Silva, bekannt aus dem Geschichtsformat "Triff..." (KiKA) oder "Wissenmacht Ah!" (WDR), überzeugte die Jury beim Kinder-Medien-Preis in diesem Jahrund gewann den "Weißen Elefanten" als KiKA-Wissensmacherin. Mit dem Preis wurdeaußerdem der aus der Förderinitiative "Der besondere Kinderfilm" hervorgegangeneFilm "Unheimlich perfekte Freunde" (MDR/KiKA/BR/WDR) bedacht. Auch "InvisibleSue - Plötzlich unsichtbar" (MDR/KiKA/hr/WDR) erhielt zahlreiche internationaleAuszeichnungen. Beide Produktionen sind 2020 und 2021 bei KiKA zu sehen.Highlights im neuen Jahr: Ausblick auf 2020Neben weiteren Staffeln der WG-Reihe ("Die Jungs-WG" und "Die Mädchen-WG"),"Dein Song" (alle ZDF) und "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) wartenab 13. März auch neue Geschichten von "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA) auf Fansder erfolgreichen Internatsserie. Im Bereich der Animationsserien setzt KiKAneue programmliche Akzente mit Serien wie "Leonardo da Vinci" (hr), "Lieselotte"(ZDF), "Power Players" (WDR) und "Tom Sawyer" (hr/ARD). Erfolgreiche Formate wiedas "KiKA LIVE Dreamteam" (KiKA), "1fach Super!", "Checkpoint" und "Find me inParis" (alle ZDF) werden fortgesetzt. Premieren wie die Vorschulserie "Bitz &Bob" (KiKA), das Wissenschaftsformat "Princess of Science" (ZDF) und dieFortsetzung der Sendungsreihe "KiKA LIVE trifft die Astronautinnen" (KiKA)räumen dem Thema "MINT" einen festen Platz in der Programmgestaltung ein. "Bernddas Brot" (KiKA) erlebt 2020 in neu produzierten Folgen sein eigenesWeltraumabenteuer. Der KiKA-Themenschwerpunkt widmet sich den AspektenErnährung, Bewegung und Gesundheit. Quellen:1 TV-Quoten: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK, VideoSCOPE 1.3,Marktstandard TV, soweit nicht anders angegeben: Basis 06-21 Uhr, Kinder 3-13Jahre, 2019, Marktanteil in %; Stand: 23.12.2019, 19.-22.12.2019 vorläufiggewichtet.2 iconkids & youth, repräsentative Mehrthemenumfrage im Auftrag von ARD/MDR, ZDFund KiKA bei 6- bis 13-Jährigen (n = 847), 3- bis 5-Jährige befragt über derenMütter (n = 380), September/Oktober 2019, Frage: "Welchen Fernsehsender schaustdu dir/schaut sich ihr Kind eigentlich am liebsten an", 1. Nennung; Bekanntheitvon KiKA Online: ebd., Kinder 6-13J., Frage: "Welche Internetseiten oder Appsvon Fernsehsendern kennst du denn", 1. Nennung.Baumhaus unter Top 10 aus:TrendTracking Kids® 2049, S. 28.Quelle Streaming-Daten: DAP Zensusreportingtool 1.7.0, Streamviews Global,Januar bis November.3 1,5-Marke: Angaben aus den Stores, Stand: 29.11.2019.5-Mio. Visits:IVW/INFOnline, Basis: SZMnG, Stand: 09.12.20194 TV-Quoten: Quelle s.o., 09.-27.09.2019, KiKA, 55 Sendungen, Facts: kumulierteSehb. auf Basis einer Kumulations- und Frequenzanalyse (KFA), Dauer inMin.Live-Voting: Hausinternes Votingtool.5 TV-Quoten: Quelle s.o., Dein Song - Das Finale 2019, 22.03.2019 bei KiKA; Diebeste Klasse Deutschlands, 08.06.2019 im Ersten.6 Angaben aus den Stores, Stand: 29.11.2019. 