KiKANiNCHEN: Das offizielle Magazin zum erfolgreichen Vorschulprogramm bei KiKA (FOTO)

Berlin (ots) -Kikaninchen, Namensgeber und Hauptcharakter des Vorschulprogrammsbei KiKA, erhält sein eigenes Magazin. Am 3. Januar erscheint dasMitmach-Magazin zum TV-Erfolg bei Egmont Ehapa Media."Dibedibedab"? Mit diesen Worten begrüßt das blaue Kaninchen seitüber sieben Jahren täglich zahlreiche Kinder singend und lachend imVorschulprogramm bei KiKA. Ab dem 3. Januar heißt es die Jungen undMädchen zwischen 3 und 6 Jahren dann auch in seiner MagazinweltWillkommen! Gemeinsam mit seinen Freunden fördert Kikaninchen dortVorschulkinder spielerisch mit kniffligen Rätseln, fantastischenMalseiten und altersgerechten Anleitungen zum motorischen Umgang mitBuntstift, Schere und Kleber. Auch lernen die Kinder Zahlen, Lauteund Buchstaben kennen - ganz ohne dabei belehrt zu werden und immermit der Kernbotschaft "Mach mit, du kannst das". In den süßenVorlesegeschichten und kunterbunten Mitmach-Seiten geht es vor allemum die Themen Freundschaft und das Anregen der eigenen Fantasie.Zudem gastieren wechselnd Kinderserien aus derKiKANiNCHEN-Sendestrecke in jeder Ausgabe. Den Anfang machen dasKreativ-Format ENE MENE BU und die Animationsserie JoNaLu. Gerade fürVorschulkinder bietet das Magazin daher viel Spannung, Spaß undAbenteuer gemeinsam mit einem lustigen 3D-Extra. "Dibedibedab"!KiKANiNCHEN - Das Mitmach-Magazin erscheint quartalsweise mithochwertigem Extra und richtet sich an Mädchen und Jungen zwischen 3und 6 Jahren sowie deren Eltern.Auch Egmont Schneiderbuch führt darüber hinaus zahlreiche Bücherzu KiKANiNCHEN im Sortiment.Die Vermarktung des Magazins übernimmt die hauseigeneVermarktungsunit Egmont MediaSolutions. Der Anzeigenpreis für eine1/1 Seite 4c beträgt 4.900 Euro. Anzeigenschluss für die nächsteerreichbare Ausgabe ist am 21.02.2017.