KiKANiNCHEN gegen Langeweile und mit Händewasch-Tipps / KiKA-Angebote mit neuen Modulen für Vorschüler*innen und Rekordabrufen (FOTO)

Erfurt (ots) - Wie schnell 30 Sekunden beim Händewaschen vergehen können, zeigen Kikaninchen, Anni und Christian in einem neuen Modul der KiKA-Vorschulstrecke, das ab dieser Woche im KiKA-Angebotsportfolio (im TV und auch online auf kikaninchen.de und kika.de) gezeigt wird. In einem schwungvollen Lied (https://w ww.kikaninchen.de/gemeinsam-zuhause/kikaninchen-gemeinsam-zuhause-102.html?page= 0&detailId=haendewaschlied-100) verpackt, gibt es Tipps, wie die Hände richtig sauber werden und wie sich Kinder vor Viren und Bakterien schützen können. In einem zweiten Modul (https://www.kikaninchen.de/gemeinsam-zuhause/kikaninchen-ge meinsam-zuhause-102.html?page=1&detailId=langeweilelied-102) präsentiert das Trio, dass Singen nicht nur gute Laune machen, sondern auch Langeweile vertreiben kann"Mit unseren neuen KiKANiNCHEN-Modulen setzen wir unser Engagement für Vorschulkinder weiter fort: Nachdem wir bereits neue Angebote in unserer App, auf kikaninchen.de und im KiKA-Player für die Zeit #Gemeinsamzuhause geschaffen haben, bringen wir nun auch neue, originäre KiKANiNCHEN-Inhalte auf die Bildschirme. Die neuen Module helfen Kindern, die aktuelle Zeit zu verstehen, nehmen sie an die Hand und machen stark", so Dr. Astrid Plenk, KiKA-Programmgeschäftsführerin. "Ansprechbar und nah an den Kindern sein, ist erklärtes Ziel unseres Handelns - dass dieser Anspruch erfolgreich funktioniert, zeigt uns die große Resonanz der Kinder und ihrer Eltern auf unsere KiKA-Angebote."Vorschul-Angebote stoßen über alle Plattformen hinweg auf enormes InteresseVerdoppelt im Vergleich zum Vorjahr haben sich im April die Nutzung der digitalen Touchpoints von KiKA: Mehr als 10,1 Millionen Visits konnten auf allen Plattformen verzeichnet werden.* Dass Kinder KiKA dabei nicht nur digital nah sein wollen, zeigt die hohe Zahl an postalischen Einsendungen, die den Sender erreichen. Über 500 Briefe, Basteleien und Zeichnungen gehen jeden Tag in Erfurt ein. Auch im Linearen überzeugt KiKA: Mit 15,1 Prozent schließt KiKA den April erneut als Nummer 1 unter den Kindersendern ab und behauptet sich auch als Marktführer in der KiKANiNCHEN-Strecke sowie bei den Vorschüler*innen insgesamt. Auch das erste Mai-Wochenende konnte KiKA erfolgreich als Marktführer mit bis zu 18,7% Tagesmarktanteil am Sonntag abschließen.**Weitere Informationen sowie die Module zur Ansicht finden Sie in unserer Presselounge auf kika-presse.de.* Quelle: IVW/INFOnline, SZMnG, Basis: KiKA Online, April 2020.** Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK, VideoSCOPE 1.3, Marktstandard TV, 06-21 Uhr, Kinder 3 bis 13 Jahre, 30.04. bis 03.05. vorläufig gewichtet.