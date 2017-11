Khondrion wird erste Ergebnisse der KHENERGY-Studie veröffentlichen

Nijmegen, Niederlande (ots/PRNewswire) -Ergebnisse der Phase-2-Studie mit KH176 bei erwachsenen Patientenmit mitochondrialer Erkrankung werden auf der Dutch LifeSciences-Konferenz vorgestelltKhondrion, ein Pharmaunternehmen für klinische Erprobungen,spezialisiert auf niedermolekulare Therapeutik gegenMitochondrien-Erkrankung, kündigt heute an, dass sein CEO Prof. Dr.Jan Smeitink am 22. November um 10:00 Uhr auf der Dutch LifeSciences-Konferenz im niederländischen Oss erste Ergebnisse vonKhondrions KHENERGY-Studie bekannt geben wird.Die KHENERGY-Studie ist eine monozentrische, doppelblinde,randomisierte, placebokontrollierte, explorativeZweiwege-Crossover-Studie der Phase 2 an Patienten mit MELAS- oderMIDD-Syndrom bzw. kombinierten Phänotypen und der m.3243A>G-Mutationim mitochondrialen Genom. Die Studie wurde von Dr. Mirian Janssen(MD, PhD) vom Radboud-Zentrum für mitochondriale Medizin an derUniversitätsklinik Radboud im niederländischen Nijmegenbeaufsichtigt.Patienten erhielten KH176 zweimal täglich oral in einer Dosierungvon je100 mg. Die Wirksamkeits-Endpunkte waren objektive,quantitative und klinisch relevante Bewertungen. Die Studieuntersuchte außerdem Änderungen in anderen Maßstäben klinischerRelevanz sowie in mit der mitochondrialen Funktion zusammenhängendenBiomarkern.KH176 ist eine oral zu verabreichende, bioverfügbareniedermolekulare Verbindung, die von Khondrion zur Behandlungmitochondrialer und daraus resultierender Erkrankungen entwickeltwird. Die Verbindung ist Teil einer neuen Klassifizierung derMedikamente von Khondrion, die essenziell für die Steuerungoxidativer und redoxer Veränderungen sind. Khondrion hatte bereitsberichtet, dass KH176 in randomisierten, placebokontrollierten,doppelblinden Phase-1-Studien an gesunden männlichen Freiwilligeneine vorteilhafte Pharmakokinetik sowie ein gutes Sicherheitsprofilaufwies. Die Ergebnisse dieser Studien wurden vor Kurzem im OrphanetJournal of Rare Diseases veröffentlicht.Informationen zu KhondrionKhondrion ist ein privat geführtes Pharmaunternehmen für klinischeErprobungen, das auf die Entwicklung niedermolekularer Therapeutikgegen mitochondriale und dadurch bedingte Erkrankungen spezialisiertist. Das Potenzial verschiedener Ausgangsverbindungen als neueBehandlungsmöglichkeit bei Mitochondrien-Erkrankungen wird derzeiterforscht. Khondrions KH176 wurde als Orphan-Arzneimittel gegen dasLeigh- und das MELAS-Syndrom in Europa und gegen alle erblichenmitochondrialen Störungen der Atmungskette in den USA bewilligt.Khondrion hat kooperative Projekte mit Patientenorganisationen,Patienten-Interessenvertretern, Fachzentren an Universitäten undForschungsgruppen weltweit sowie mit kleinen, mittleren und großenUnternehmen etabliert. Durch die Gewährung zahlreicher undumfassender Patente konnte Khondrion eine starke Position zum Schutzvon geistigem Eigentum im Bereich neuer Produktportfolios ausbauen.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.khondrion.com.Pressekontakt:Khondrion BVProf. Dr. Jan SmeitinkCEOE-Mail: info@khondrion.comTel.: +31-24-3617505Original-Content von: Khondrion, übermittelt durch news aktuell