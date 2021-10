Khiron meldet Zunahme von medizinischem Cannabis auf Rezept in Südamerika und Europa

Weitere Suchergebnisse zu "Khiron Life Sciences":

Toronto (ots/PRNewswire) -Khiron Life Sciences Corp. ("Khiron" oder das "Unternehmen") (TSXV: KHRN) (OTCQX: KHRNF)(Frankfurt: A2JMZC), ein vertikal integriertes, international führendes Cannabisunternehmen mit Kerngeschäften in Lateinamerika und Europa, freut sich, ein aktuelles Update des Unternehmens zu seinen weltweiten Aktivitäten für medizinisches Cannabis zu veröffentlichen:Medizinisches CannabisLateinamerika:- Die Verschreibungen für medizinisches Cannabis sind ab dem zweiten Quartal 2021 um mehr als 40 % gestiegen- Die Anzahl der Verschreibungen für medizinisches Cannabis haben dieses Jahr bereits 35.000 Einheiten überschritten, das sind 600 % mehr als im gesamten Geschäftsjahr 2020- Die Gesamtzahl der Patienten, die medizinisches Cannabis eingenommen haben, ist im dritten Quartal auf mehr als 9.600 angestiegen, ein Anstieg von 32 % gegenüber dem zweiten Quartal 2021- 62 % der Patienten im dritten Quartal waren Patienten, die das Produkt nicht zum ersten Mal eingenommen haben, ein Plus von 35 % gegenüber dem zweiten Quartal 2021- Die Kosten von 47 % der verkauften Einheiten wurden von Versicherungen übernommen- Neue Satellitenkliniken stellten 10 % der Rezepte ausEuropa- 30 % des Umsatzes des Unternehmens mit medizinischem Cannabis im dritten Quartal 2021 wurde in Europa erwirtschaftet- In Deutschland wird ein Umsatzwachstum von mehr als 80 % gegenüber dem Vorquartal erwartet, in Großbritannien von mehr als 70 %- Das Unternehmen hat seine Importmengen in Großbritannien erhöht, um eine unterbrechungsfreie Versorgung aller Khiron-Patienten zu gewährleistenGesundheitswesen- Die Zahl der Patientenbesuche in den Khiron-Kliniken seit Jahresbeginn betrug mehr als 104.000, das sind bereits mehr als die Gesamtmenge der Patientenbesuche im Jahr 2020- Im Zuge der Lockerungen der Corona-Maßnahmen normalisieren sich die Einnahmen im Gesundheitswesen in den Zerenia-Kliniken stetig- Die gesamten vierteljährlichen Patientenbesuche in den Zerenia-Kliniken sind im Quartalsvergleich um 18 % gestiegen- Khiron wird seine Flaggschiff-Klinikmarke Zerenia auf das Vereinigte Königreich ausdehnen. Die erste Zerenia-Klinik soll im vierten Quartal 2021 in London eröffnet werden.Erklärung der Unternehmensleitung"Bis zum Ende des dritten Quartals hat das Unternehmen kontinuierlich Fortschritte erzielt, indem es mehr Patienten beim Zugang zu medizinischem Cannabis geholfen hat. Europa beginnt, sich zu einem wichtigen Markt für das Unternehmen zu entwickeln, und wir werden bald unsere erste Zerenia-Klinik für medizinisches Cannabis in Großbritannien eröffnen. Unser integriertes Klinikmodell bringt weiterhin Patienten, Ärzte und Versicherungen miteinander in Kontakt und trägt zur Verbesserung der Patientenergebnisse bei. Der integrierte Ansatz der medizinischen Klinik bietet eine Reihe von Behandlungen und Dienstleistungen, einschließlich medizinischem Cannabis, die Patienten helfen, Zeit und Geld zu sparen, da sie nicht weit reisen müssen, um eine individuelle Behandlung zu erhalten. Fast die Hälfte unserer Patienten ist jetzt versichert, was eine enorme Verbesserung seit unserem ersten von der Versicherung bezahlten Rezept im Dezember 2020 darstellt", erklärte Alvaro Torres, Chief Executive Officer und Leiter des Unternehmens.Informationen zu Khiron Life Sciences Corp.Khiron ist ein führendes vertikal integriertes, international tätiges Unternehmen für medizinisches Cannabis mit Kerngeschäften in Lateinamerika und Europa. Durch den Einsatz eigener medizinischer Kliniken und firmeneigener Telemedizin-Plattformen kombiniert Khiron einen patientenorientierten Ansatz, Schulungsprogramme für Ärzte, wissenschaftliche Expertise, Produktinnovation und landwirtschaftliche Infrastruktur, um Verschreibungen und Markentreue zu fördern. Das Unternehmen hat eine Vertriebspräsenz in Kolumbien, Peru, Deutschland, Großbritannien und Brasilien und ist für den Verkaufsstart in Mexiko aufgestellt. Das Unternehmen wird von Alvaro Torres, dem Mitbegründer und CEO, zusammen mit einem erfahrenen und vielseitigen Führungsteam und Vorstand geleitet.Besuchen Sie Khiron online unter investors.khiron.ca und auf Linkedin unter https://www.linkedin.com/company/khiron-life-sciences-corp/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3310989-1&h=609721673&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3310989-1%26h%3D1186645466%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fkhiron-life-sciences-corp%252F%26a%3Dttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fkhiron-life-sciences-corp%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fkhiron-life-sciences-corp%2F)Wichtige HinweiseZukunftsgerichtete AussagenDie vorliegende Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle hierin enthaltenen Informationen, die nicht historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Informationen sein. Khiron ist nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf Khiron, seine Wertpapiere oder Finanz- oder Betriebsergebnisse (soweit zutreffend) zu kommentieren. Obwohl Khiron der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen in der vorliegenden Pressemitteilung enthaltenen Erwartungen angemessen sind, basieren diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle, einschließlich der Risikofaktoren, die in Khirons jährlichem Informationsformular erörtert werden, das auf dem SEDAR-Profil von Khiron unter www.sedar.com verfügbar ist. Die in der vorliegenden Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt und gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Khiron lehnt jede Absicht ab und hat keinerlei Verpflichtung oder Verantwortung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Kontakt für Investoren: Paola Ricardo, E-Mail: investors@khiron.ca, Tel.: +1 (647) 556-5750; Pressekontakt:Elsa Navarro, Vice President, Kommunikation, E-Mail: enavarro@khiron.ca; Khiron Europa: Franziska Katterbach, Präsidentin, E-Mail: fkatterbach@khiron.caOriginal-Content von: Khiron Life Sciences Corp., übermittelt durch news aktuell