Khiron erhält Akkreditierung für medizinische Cannabis-Fortbildung in Großbritannien und arbeitet mit dem Unternehmen Cellen Therapeutics zusammen, um die Ausbildung von Klinikern zu verbessern

Toronto (ots/PRNewswire) -- Unternehmen hat britische CPD-Akkreditierung ("Continuing Professional Development") für seine globale Fortbildungsplattform Khiron Academy erhalten- Mediziner können nun CPD-Punkte durch Khirons medizinisches Cannabis-Fortbildungs- programm erwerben- Unternehmen leistet mit der strategischen Partnerschaft mit Cellen Therapeutics, einem führenden Unternehmen im Bereich des digitalen Gesundheitswesens in Großbritannien, einen wichtigen Beitrag, um den Zugang von Patienten zu medizinischem Cannabis zu verbessern- Khiron ist mit fast 1.000 medizinischen Fachkräften für die Khiron Academy-Schulungen in Lateinamerika und Großbritannien führender internationaler Fortbilder für medizinisches CannabisToronto (ots/PRNewswire) - Khiron Life Sciences Corp. ("Khiron" oder das "Unternehmen") (TSXV: KHRN) (OTCQX: KHRNF) (Frankfurt: A2JMZC), ein führendes vertikal integriertes Cannabisunternehmen mit Kerngeschäften in Lateinamerika und Europa, freut sich bekannt zu geben, dass die Khiron Academy, die globale medizinische Cannabis-Fortbildungsplattform des Unternehmens, die britische Akkreditierung für die kontinuierliche berufliche Weiterbildung ("CPD") erhalten hat.Darüber hinaus ist das Unternehmen nach der Akkreditierung eine strategische Partnerschaft mit Cellen Therapeutics eingegangen, einem führenden Unternehmen im Bereich des digitalen Gesundheitswesens in Großbritannien und Gründungsmitglied der britischen Beobach- tungsstudie Project Twenty21, um den Zugang von Patienten zu medizinischem Cannabis zunächst durch Fortbildung zu verbessern. Die Khiron Academy wird Verschreibern in Großbritannien zur Verfügung gestellt, die sich bei Cellen's MedCanHub, einem aufstrebenden Fortbildungsportal, registriert haben. Cellen ist Marktführer und dafür bekannt, mit Leva die erste digitale Schmerzklinik Großbritanniens eingeführt zu haben.Tejinder Virk, Präsident von Khiron Europe, kommentiert: "Im letzten Jahr hat Khiron einen direkten Zusammenhang zwischen der Weiterbildung von Ärzten und dem Zugang von Patienten festgestellt. Mit der CPD-Akkreditierung der Khiron Academy und durch unsere strategische Partnerschaft mit Cellen Therapeutics sind wir in der Lage, eine wachsende Zahl von medizinischen Fachkräften zu erreichen und im Gegenzug Patienten einen besseren Zugang zu medizinischen Cannabisprodukten zu ermöglichen."Eric Bystrom, CEO von Cellen, fügt hinzu: "Wir freuen uns, mit Khiron zusammenzuarbeiten, um verschreibende Fachleute in Großbritannien zu schulen. Khiron ist ein Weltmarktführer in der medizinischen Cannabis-Fortbildung. Wir teilen gemeinsame Werte bei der Verbesserung von Patientenleben durch die Fortbildung von Ärzten und die Optimierung des Standards der medizinischen Versorgung. Unser Ziel ist es, einen praktischen Leitfaden für die verantwortungsvolle Verschreibung von sicheren und wirksamen medizinischen Cannabisprodukten für Patienten zu erstellen."Khiron nutzt weiterhin die vom Unternehmen entwickelten Fortbildungsmaterialien, um medizinisches Fachpersonal zu schulen und profitiert von den in Lateinamerika generierten klinischen Daten von Tausenden von Khiron-Patienten. Neben dem MedCanHub von Cellen steht die Khiron Academy den Mitgliedern der Medical Cannabis Clinicians Society (MCCS) zur Verfügung und ist das Herzstück der Ausbildung von verschreibenden Fachkräften für Project Twenty21, einer von Drug Science in Großbritannien unterstützten Beobachtungsstudie mit 20.000 Patienten.Bis heute hat das Unternehmen fast 1000 medizinische Fachkräfte in Lateinamerika und Großbritannien geschult. Im letzten Jahr haben die von Khiron geschulten Ärzte in Lateinamerika mehr als 13.000 Verschreibungen ausgestellt, mit einer monatlichen Wachstumsrate von fast 50%. Die Khiron Academy wird eine Plattform für die Weitergabe des klinischen Fachwissens des Unternehmens in Verbindung mit klinischen Daten aus den eigenen Kliniken von Khiron in Lateinamerika sein.Über Khiron Life Sciences Corp.Khiron ist ein vertikal integriertes medizinisches und CPG-Cannabisunternehmen mit Kerngeschäften in Lateinamerika und operativen Aktivitäten in Europa und Nordamerika. Khiron ist der führende Anbieter von medizinischem Cannabis in Kolumbien und das erste Unternehmen, das in Kolumbien eine Lizenz für den Anbau, die Produktion, den nationalen Vertrieb und Verkauf sowie den internationalen Export von medizinischen Cannabisprodukten mit niedrigem und hohem THC-Gehalt erhalten hat. Das Unternehmen verantwortet die Ausstellung medizinischer Cannabisrezepte in Kolumbien, Peru, Deutschland und Großbritannien und ist in der Lage, 2021 mit dem Verkauf in Mexiko und Brasilien zu beginnen.Durch den Einsatz eigener medizinischer Kliniken und eigener Telemedizin-Plattformen kombiniert Khiron einen patientenorientierten Ansatz, Schulungsprogramme für Ärzte, wissenschaftliche Expertise, Produktinnovationen und landwirtschaftliche Infrastruktur, um Verschreibungen und Markentreue zu fördern. Die Wellbeing-Einheit des Unternehmens hat mit KUIDA die erste CBD-Hautpflegemarke in Kolumbien auf den Markt gebracht, die inzwischen in mehreren Ländern in Lateinamerika, den USA und Großbritannien vermarktet wird. Das Unternehmen wird von Mitgründer und Chief Executive Officer, Alvaro Torres, zusammen mit einem erfahrenen und vielseitigen Führungsteam und dem Board of Directors geleitet.Weitere Informationen auf www.khiron.caZukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle hierin enthaltenen Informationen, die nicht historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Khiron ist nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf Khiron, seine Wertpapiere oder Finanz- oder Betriebsergebnisse (soweit zutreffend) zu kommentieren. Obwohl Khiron der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung widerspiegeln, vernünftig sind, basieren diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Khiron liegen, einschließlich der Risikofaktoren, die in Khirons Jahresinformationsblatt erörtert werden, das auf Khirons SEDAR-Profil unter www.sedar.com verfügbar ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt und gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Khiron lehnt jede Absicht ab und ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus anderen Gründen.Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Kontakt für Investoren:Paola RicardoE: investors@khiron.caT: +1 (647) 556-5750Pressekontakt:Peter LeisEuropa KommunikationsmanagerE: pleis.ext@khiron.caKhiron Europa:Tejinder VirkEuropa PräsidentE: tvirk@khiron.caOriginal-Content von: Khiron Life Sciences Corp., übermittelt durch news aktuell