Kfz-Versicherung: Mit diesen Tipps senken Fahranfänger ihren Beitrag

Berlin (ots) - Laut Kraftfahrt-Bundesamt gab es vergangenes Jahrrund eine Million Fahranfänger. Da die in der Regel über wenigFahrpraxis verfügen, müssen sie hohe Versicherungsprämien bezahlen.Doch es geht auch günstiger. Der gemeinnützige Verbraucher-RatgeberFinanztip hat recherchiert, wie junge Fahrer trotz fehlenderSchadenfreiheitsklassen bei der Kfz-Versicherung sparen können. Diewichtigsten Tipps im Überblick.Tipp 1: Die Eltern versichern das Auto als ZweitwagenAm einfachsten lässt sich sparen, wenn die Eltern das Auto desFahranfängers als Zweitwagen versichern und ihn oder sie als Fahrereintragen. Hierbei steigt die Versicherungsprämie für den Erstwagennicht. Der Beitrag für den Zweitwagen ist in der Regel günstiger, alswenn ein Führerscheinneuling das Fahrzeug selbst versichern würde."Versicherungen stufen Zweitwagen mindestens in dieSchadenfreiheitsklasse ½ ein", sagt Hermann-Josef Tenhagen,Chefredakteur von Finanztip. "Oft gewähren sie sogar eine noch höhereKlasse oder sogar dieselbe Schadenfreiheitsklasse, mit der derErstwagen versichert ist."Tipp 2: Mit Familientarifen den Beitrag senkenMöchten die Eltern das Auto des Kindes nicht auf ihren Namenversichern, kann es sich lohnen, bei der Versicherung der Eltern nachFamilientarifen zu fragen. In der Regel stufen Versicherer jungeFahrer dann mit den Schadenfreiheitsjahren ein, die der Dauer desFührerscheinbesitzes entsprechen. Mindestens bekommen sie aber dieSchadenfreiheitsklasse ½. Hinzu kommt: Hat der junge Fahrer schon vordem Führerschein fürs Auto, den für ein Moped oder einen Treckergemacht, zählt diese Zeit auch.Tipp 3: Am Begleiteten Fahren teilnehmenJugendliche können schon mit 17 Jahren den Führerschein machen undsich im ersten Jahr von einem erwachsenen Fahrer begleiten lassen.Solche Fahranfänger verursachen statistisch gesehen weniger Unfälle."Versicherer honorieren die zusätzliche Fahrpraxis, wenn dieFahranfänger mit 18 dann allein fahren", sagt Tenhagen. Nach einerStichprobe von Finanztip zahlen Fahranfänger, die zuvor ein Jahr inBegleitung gefahren sind, im Schnitt 38 Prozent weniger als normaleFahranfänger.Tipp 4: Typische Fahranfänger-Autos meidenEinige Automodelle sind vor allem bei Fahranfängern sehr beliebt.Dementsprechend tauchen sie öfter in der Unfallstatistik auf. "Dashöhere Schadensrisiko schlägt sich in hohen Typklassen nieder", sagtTenhagen. Das verteuert die Versicherung. Autos wie der VW Polo, OpelAdam oder der Ford Fiesta gilt es daher zu vermeiden. Vor demAutokauf sollten Käufer die Typklassen auf den Seiten desGesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) prüfen.Tipp 5: Auf unnötigen Kaskoschutz verzichtenEine Haftpflichtversicherung ist für jedes Auto in Deutschlandgesetzlich vorgeschrieben. Kaskoversicherungen hingegen sindfreiwillig. Bei älteren Autos mit geringem Restwert lohnt es sich oftnicht, eine teure Vollkaskoversicherung abzuschließen. "Bei derTeilkaskoversicherung sollten junge Versicherungsnehmer genauabwägen", sagt Tenhagen. "Was kostet mich der Kaskoschutz imVerhältnis zum tatsächlichen Risiko, dass mein Auto gestohlen,angezündet oder in einem Sturm demoliert wird?" Wer eine Teilkaskoabschließen möchte, sollte dies möglichst mit Selbstbeteiligungmachen, denn das senkt die Prämie: "Wer 150 Euro des Schadens selbstbezahlt, spart im Schnitt 23 Prozent."