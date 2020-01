Kfz-Versicherung: Wer darf mein Auto fahren und was kostet es mehr?

München (ots) -- Beliebiger Fahrerkreis erhöht Kfz-Versicherungsbeitrag um 179Prozent- Bei falschen Angaben drohen Beitragsanpassungen undVertragsstrafen - Notfälle ausgenommen- 300 CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um dieKfz-VersicherungGrundsätzlich dürfen Personen nur dann einen Pkw nutzen, wenn der Halter sie alsFahrer im Kfz-Versicherungsvertrag angegeben hat. Fahrer können entwedernamentlich benannt oder über die Zugehörigkeit zum Halter angegeben werden, z.B. als Partner oder volljähriges Kind. Daneben können Versicherungsnehmer aucheintragen lassen, dass ein größerer Fahrerkreis das Auto nutzen darf -beispielsweise alle "Personen über 23 Jahre".Die Kfz-Versicherung wird in der Regel umso teurer, je mehr Personen als Fahrereines Pkw eingetragen sind. Denn dadurch steigt statistisch das Unfallrisiko.Dürfen beliebig viele Fahrer den Pkw nutzen, verteuert sich die Kfz-Versicherungim Schnitt um 179 Prozent im Vergleich zu einem einzelnen Fahrer.*)"Besonders wenn Fahranfänger in die Kfz-Versicherung der Eltern aufgenommenwerden und dadurch der Beitrag steigt, lohnt sich ein Anbietervergleich", sagtDr. Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24. "DieAufschläge für junge Fahrer unterscheiden sich zwischen einzelnen Versichererndeutlich."Bei falschen Angaben drohen Beitragsanpassungen und Vertragsstrafen - NotfälleausgenommenDie gute Nachricht zuerst: Verursacht ein Fahrer einen Unfall, der nicht in derKfz-Versicherung eingetragen ist, greift die gesetzlich vorgeschriebeneHaftpflichtversicherung. Trotzdem kann es teuer werden, wenn derVersicherungsnehmer falsche Angaben gemacht hat.In diesem Fall berechnet der Kfz-Versicherer den Beitrag für das betreffendeVersicherungsjahr neu und fordert den Differenzbetrag nach. Je nach Versicherer können zusätzlich Vertragsstrafen beispielsweise in Höhe eines Jahresbeitragsfällig werden. Auch den unberechtigten Fahrer kann die Versicherung in Regressnehmen - bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz auch in voller Schadenshöhe.Notfälle sind aber ausgenommen: Bekommt der Fahrer auf der Autobahn z. B.Kreislaufprobleme, darf er seinen Beifahrer den Pkw nach Hause fahren lassen.Fahruntüchtigkeit aufgrund von Alkohol zählt allerdings nicht als Notfall."Manche Assekuranzen versichern einen zusätzlichen Fahrer auch für einige Tagekostenlos oder gegen eine geringe Gebühr", sagt Dr. Tobias Stuber. "Soll bei derFahrt in den Urlaub auch ein Bekannter ans Steuer, lohnt es sich, bei seinerKfz-Versicherung nachzufragen." 