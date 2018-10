Kfz-Versicherung: Vorsicht vor versteckter Beitragserhöhung (FOTO)

München (ots) -- Kfz-Versicherer versenden aktuell Rechnungen: Beiträge prüfenund Angebote vergleichen- CHECK24-Sonderkündigungsrechner hilft versteckteBeitragserhöhungen aufzudeckenPkw-Halter sollten die Beitragsrechnung ihrer Kfz-Versicherung fürkommendes Jahr genau prüfen. Blieb der Versicherungsnehmer imabgelaufenen Jahr unfallfrei, verbessert sich in der Regel 2019 seineSchadenfreiheitsklasse (SF-Klasse). Dadurch verringert sich derVersicherungsbeitrag. Versicherer können so Preiserhöhungen leichtkaschieren.Beispiel: Der Kunde zahlt aktuell 458 Euro im Jahr für seineKfz-Versicherung. Sein Versicherer verlangt im kommenden Jahr 446Euro, also rund drei Prozent weniger. Doch der Blick auf denVergleichsbeitrag[1]) zeigt: Die Kosten hätten auf 413 Euro sinkenmüssen. Der neue Kfz-Versicherungsbeitrag fällt acht Prozent zu hochaus - eine versteckte Preiserhöhung des Versicherers."Viele Kunden wissen nicht, dass sie selbst bei gesunkenenBeiträgen noch deutliches Sparpotenzial durch einenVersicherungswechsel haben", sagt Dr. Tobias Stuber, GeschäftsführerKfz-Versicherungen bei CHECK24. "Besonders in derwettbewerbsintensiven Wechselsaison lohnt es sich, die Preiseverschiedener Anbieter zu vergleichen."Eine versteckte Beitragserhöhung ist für den Verbraucher nicht aufden ersten Blick ersichtlich. Der CHECK24-Sonderkündigungsrechnerhilft, eine solche Preiserhöhung aufzudecken. Bis zum Stichtag am 30.November können Fahrzeughalter ihre Kfz-Versicherung regulärkündigen. Im Falle einer (versteckten) Beitragserhöhung hat derVersicherungsnehmer ein einmonatiges Sonderkündigungsrecht.CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um dieKfz-VersicherungKunden, die Fragen zu ihrer Versicherung haben, erhalten bei über300 CHECK24-Versicherungsexperten eine persönliche Beratung perTelefon oder E-Mail. Die Berater unterstützen auch im Schadensfallbeim Ausfüllen der Formulare und in der Kommunikation mit demVersicherer. Die Servicemitarbeiter sind auf ihre jeweiligeVersicherungssparte spezialisiert und an sieben Tagen die Wocheerreichbar. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oderhochgeladene Verträge sehen und verwalten Kunden jederzeit imdigitalen Versicherungsordner. Mit dem 1-Klick-Kündigungsservicekümmert sich CHECK24 um die rechtssichere Kündigung des aktuellenVertrags.Studien belegen: Günstigste Kfz-Tarife und größtes Sparpotenzialbei CHECK24Eine repräsentative Stichprobe der Technischen HochschuleRosenheim ergab, dass CHECK24 Verbrauchern in 80 Prozent der Fälleden günstigsten Kfz-Versicherungstarif bietet.[2] Das bestätigt auchein aktueller Vergleich des Verbraucherportals Finanztip.[3] DasFinanzmagazin Euro am Sonntag[4] und das Deutsche Institut fürServicequalität (DISQ)[5] haben unabhängig voneinanderherausgefunden, dass Verbraucher bei CHECK24 im Schnitt am meistensparen. Das gesamte Sparpotenzial durch einen Vergleich vonKfz-Versicherungen ist enorm: Laut einer Studie von WIK-Consultsparten Verbraucher durch Vergleichsportale innerhalb eines Jahresinsgesamt 318 Mio. Euro.[6][1]Der Vergleichsbeitrag weist aus, auf welche Höhe derVersicherungsbeitrag aufgrund der besseren SF-Klasse im kommendenJahr gesunken wäre (bei sonst gleichbleibenden Faktoren). DieVersicherer sind dazu verpflichtet diesen Beitrag in ihrer Rechnunganzugeben.[2]Pressemitteilung Technische Hochschule Rosenheim:http://ots.de/zka0tY[3]Finanztip: So finden Sie eine günstige Autoversicherung,https://www.finanztip.de/kfz-versicherung/[4]Euro am Sonntag, Ausgabe 38/17, 23.09.2017, Der Preis ist heiß, S.78-79[5]DISQ: Studie Vergleichsportale Kfz-Versicherungen,https://disq.de/2017/20170118-Portale-Kfz-Versicherungen.html[6]WIK-Consult: Vergleichsportale in Deutschland,http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt CHECK24:Julia Leopold, Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1174, Julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell