Kfz-Versicherung: Vorsicht vor versteckter Beitragserhöhung (FOTO)

München (ots) -Kfz-Versicherer verschicken aktuell Rechnungen: Beiträge genau prüfen undAngebote vergleichen / CHECK24-Sonderkündigungsrechner hilft, versteckteBeitragserhöhung aufzudecken / Euro am Sonntag: CHECK24 ist bestesVergleichsportal für Kfz-VersicherungenVersicherungsnehmer sollten die Beitragsrechnung ihrer Kfz-Versicherung fürkommendes Jahr genau prüfen. Waren sie im abgelaufenen Jahr unfallfrei,verbessert sich in der Regel 2020 ihre Schadenfreiheitsklasse (SF-Klasse).Ändert sich an den anderen beitragsrelevanten Merkmalen (z. B. Regional- oderTypklasse) nichts, müsste sich der Versicherungsbeitrag verringern. Dadurchkönnen Versicherer Preiserhöhungen leicht verstecken.Beispiel: Der Kunde zahlt aktuell 458 Euro im Jahr für seine Kfz-Versicherung.Sein Versicherer verlangt im kommenden Jahr 446 Euro, also rund drei Prozentweniger. Doch der Blick auf den Vergleichsbeitrag 1) zeigt: Die Kosten hättenauf 413 Euro sinken müssen. Der neue Kfz-Versicherungsbeitrag fällt acht Prozentzu hoch aus - eine versteckte Preiserhöhung des Versicherers."Viele Kunden wissen nicht, dass sie selbst bei gesunkenen Beiträgen nochdeutliches Sparpotenzial durch einen Versicherungswechsel haben", sagt Dr.Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24. "Besonders in derwettbewerbsintensiven Wechselsaison lohnt es sich, die Preise verschiedenerAnbieter zu vergleichen. Seit August ist der durchschnittlicheHaftpflichtbeitrag für Kfz-Versicherungswechsler um 16 Prozent gesunken."Eine versteckte Beitragserhöhung ist für den Verbraucher nicht auf den erstenBlick ersichtlich. Der CHECK24-Sonderkündigungsrechner(http://bit.ly/sonderkündigungsrechner) hilft, eine solche Preiserhöhungaufzudecken. Bis zum Stichtag am 30. November können FahrzeughalterKfz-Versicherungsverträge, deren Hauptfälligkeit auf den 1. Januar fällt,regulär kündigen. Im Falle einer (versteckten) Beitragserhöhung hat derVersicherungsnehmer ein einmonatiges Sonderkündigungsrecht.CHECK24 laut Euro am Sonntag bestes Vergleichsportal für Kfz-VersicherungenCHECK24 ist das beste Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen. Das ergab eineUntersuchung der Fachzeitschrift Euro am Sonntag zusammen mit dem DeutschenKundeninstitut (DKI). 2) Neben dem Gesamtsieg entschied CHECK24 auch dieTeilkategorien Vergleichsrechner und Preis/Leistung für sich, d. h. hier spartendie Beispielkunden am meisten.Vergleichsportale fördern Anbieterwettbewerb - Gesamtersparnis von 318 Mio. Euroim JahrVergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern vonKfz-Versicherungen. So sparten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 318Mio. Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK). 3)

300 CHECK24-Experten beraten bei allem Themen rund um die Kfz-Versicherung

Verbraucher, die Fragen zu ihrer Kfz-Versicherung haben, erhalten bei über 300 CHECK24-Versicherungsexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kunden ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.

1) Der Vergleichsbeitrag zeigt, auf welche Höhe der Versicherungsbeitrag aufgrund der besseren SF-Klasse im kommenden Jahr gesunken wäre (bei sonst gleichbleibenden Faktoren). Die Versicherer sind dazu verpflichtet diesen Beitrag in ihrer Rechnung anzugeben.

2) Euro am Sonntag (Ausgabe 40/19): Sparen beim Fahren; S. 72-73

3) WIK-Consult (https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf) 