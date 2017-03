Kfz-Versicherung: Vollkaskoschutz kann günstiger sein als Teilkasko (FOTO)

München (ots) -Leistungsstärkere Vollkaskoversicherung bis zu 76 Prozentgünstiger als TeilkaskoschutzAutofahrer zahlen für eine leistungsstärkere Vollkaskoversicherungunter bestimmten Bedingungen bis zu 76 Prozent weniger Beitrag alsfür Teilkaskoschutz.* In anderen Fällen ist der Vollkaskoschutz nurunwesentlich teurer.Die Teilkaskoversicherung zahlt z. B. bei Diebstahl-, Wild- oderElementarschäden. Die umfangreichere Vollkaskoversicherung kommtzusätzlich für selbstverschuldete Schäden am eigenen Pkw undVandalismus auf. Daher lohnt ein Vergleich beider Tarifvarianten.Wenn Vollkaskoschutz in der Kfz-Versicherung günstiger ist alsTeilkaskoschutz, kann das folgende Gründe haben:- Der Fahrer ist viele Jahre unfallfrei unterwegs und hat dadurcheine hohe Schadenfreiheitsklasse in der Vollkaskoversicherung.Versicherer stufen unfallfreie Autofahrer in höhereSchadenfreiheitsklassen ein und vergeben dafür Rabatte. DiesenSchadenfreiheitsrabatt gibt es in der Teilkaskoversicherungnicht. Bei unfallfreier Fahrt bleibt der Teilkaskobeitrag daherkonstant, während der Vollkaskobeitrag günstiger wird.- Die Typklasse des Pkw-Modells ist z. B. aufgrund häufigerDiebstähle in der Teilkaskoversicherung hoch, in derVollkaskoversicherung dagegen niedrig. Die Typklassen spiegelndie Schaden- und Unfallbilanz jedes in Deutschland zugelassenenPkw-Modells wider. Je höher, desto teurer ist dieKfz-Versicherung.- Die Regionalklasse des Zulassungsbezirks ist z. B. aufgrundhäufig regulierter Wildschäden in der Teilkaskoversicherunghoch, in der Vollkaskoversicherung dagegen niedrig.Die Schadenbilanz eines Zulassungsbezirks bestimmt dessenRegionalklassen-Einstufung und damit auch den Versicherungsbeitrag.*weitere Informationen zu den Beispielberechnungen unterhttp://ots.de/D8y8cÜber die CHECK24 GmbHDie CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal imInternet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mitkostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige derVergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise undKonditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL undMobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt &Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels, mehrals 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstalter.CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenzdurch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigerenAnbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozessegenerieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegebenwerden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Katharina Reichel, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 471174, katharina.reichel@check24.deDaniel Friedheim, Head of Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell