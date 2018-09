Kfz-Versicherung: Ratenzahlung kostet Autofahrer über eine halbe Milliarde Euro

Berlin (ots) - Die Mehrheit der Autofahrer in Deutschlandverschenkt bei ihrer Kfz-Versicherung bares Geld. Denn 53 Prozentüberweisen die Beiträge für die Autoversicherung in Raten, anstattsie einmal im Jahr zu bezahlen, so eine aktuelle Studie desVerbraucher-Ratgebers Finanztip. Hochgerechnet landen so rund 600Millionen Euro zusätzlich in den Kassen der Versicherer.Im Schnitt bezahlen Autofahrer nach einer Finanztip-Hochrechnung430 Euro für ihre Kfz-Versicherung. Mehr als jeder Zweite überweistden Beitrag in Raten. "Viele Versicherte wollen ihre Haushaltskassenicht mit einer hohen Einmalzahlung belasten", erklärt Silke Kursawe,Expertin für Versicherungen bei Finanztip. Doch das ist nicht ratsam:"Versicherer verlangen für die Ratenzahlung einen deutlichenAufschlag." Wer etwa seine Beiträge halbjährlich überweist, zahlt imSchnitt knapp 4 Prozent bzw. 15 Euro mehr. Etwas teurer ist mit 7Prozent bzw. 30 Euro Aufschlag eine quartalsweise Zahlung. Amteuersten wird es für diejenigen, die monatlich überweisen: Hierbeiverlangen Versicherer fast 9 Prozent bzw. 36 Euro mehr.Vor allem Jüngere zahlen draufAuffällig ist: Es sind überdurchschnittlich oft jüngere Autofahrerund Haushalte mit geringem Einkommen, die auf eine Ratenzahlungausweichen. Dabei könnten gerade die jeden einzelnen Euro gebrauchen.Finanztip empfiehlt deshalb, auf eine Ratenzahlung zu verzichten:"Autofahrer, die auf eine jährliche Zahlweise umstellen, sparen imSchnitt 27 Euro", sagt Silke Kursawe. Hinzu kommt: EinigeVersicherungen bieten überhaupt keine Ratenzahlung an. "Wer nur nachAngeboten sucht, die man in Raten bezahlen kann, hat viel wenigerTarife zur Auswahl", sagt Kursawe. "Das mindert die Chance auf einenguten Preis."So hat Finanztip gerechnetUm herauszufinden, wie groß der Aufschlag ist, den Versicherer füreine Ratenzahlung berechnen, hat Finanztip im Juli 2018 für zehnunterschiedliche Fahrer-Profile mit den gängigsten Pkw auf demVergleichsportal Nafi-Auto Preise abgefragt. Dabei wurde dieZahlweise variiert, während alle anderen Merkmale des Fahrersunverändert blieben. Ebenfalls im Juli 2018 hat dasMarktforschungsinstitut Innofact im Auftrag von Finanztipbevölkerungsrepräsentativ erfragt, wer aktuell seine Kfz-Versicherungmonatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich bezahlt.Weitere Informationenhttps://www.finanztip.de/kfz-versicherung/https://www.finanztip.de/kfz-versicherung/tarifmerkmale/Über FinanztipFinanztip ist mit durchschnittlich mehr als 3 Millionen Besuchenim Monat Deutschlands größter gemeinnütziger Verbraucher-Ratgeberrund um Ihr Geld. Wir wollen Menschen befähigen, ihre täglichenFinanzentscheidungen richtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geldzu sparen. Hierfür recherchieren und analysieren dieFinanztip-Experten ausschließlich im Interesse des Verbrauchers undbieten praktische Handlungsempfehlungen. Kern unseres kostenlosenAngebots ist der wöchentliche Finanztip-Newsletter mit mehr als400.000 Abonnenten. Darin beleuchten Chefredakteur Hermann-JosefTenhagen und das Finanztip-Team alle Themen, die für Verbraucheraktuell wichtig sind: von Geldanlage, Versicherung und Kredit überEnergie, Medien und Mobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern.Darüber hinaus können sich Verbraucher in der großenFinanztip-Community mit den Experten und anderen Verbrauchernaustauschen.Täglich neue Tipps aufFacebook (https://www.facebook.com/Finanztip),Twitter (https://twitter.com/Finanztip),Xing (https://www.xing.com/news/pages/finanztip-496) und imFinanztip-Feed (http://www.finanztip.de/feed).PressekontaktMarcus DrostFinanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbHHasenheide 5410967 BerlinTelefon: 030 / 220 56 09 - 80http://www.finanztip.de/presse/Original-Content von: Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell