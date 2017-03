Kfz-Versicherung: Preisunterschiede in derselben Stadt um bis zu 13 Prozent (FOTO)

München (ots) -- Je nach Postleitzahl variiert Beitrag für die Kfz-Versicherungum bis zu 134 Euro p. a.- Größte Differenz zwischen Versicherungsbeiträgen in Berlin undHamburgJe nach Postleitzahl variiert der Preis für eine Kfz-Versicherunginnerhalb derselben Großstadt um bis zu 13 Prozent - bei sonstidentischen Tarifmerkmalen. In der Spitze verteuert dasbeitragsrelevante Merkmal Postleitzahl die Kfz-Versicherung um 134Euro jährlich.*Das teuerste Pflaster für Autofahrer befindet sich in der Regel imStadtzentrum oder in Zentrumsnähe. Möglicher Grund: In Gebieten mithöherer Verkehrsdichte passieren mehr Verkehrsunfälle, derKfz-Beitrag wird dadurch teurer.Am stärksten variieren die Beiträge in Berlin, Hamburg undFrankfurt am Main. Dort liegen die Preisunterschiede jeweils imzweistelligen Prozentbereich. Die geringsten Schwankungen gibt esunter den zehn betrachteten Großstädten in Stuttgart, München undBremen.*Informationen zur Methodik, weitere Ergebnisse und Karten zuallen zehn betrachteten Großstädten verfügbar unterhttp://ots.de/yHAe2Über die CHECK24 GmbHDie CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal imInternet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mitkostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige derVergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise undKonditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL undMobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushaltund Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels,mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90Pauschalreiseveranstalter.CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenzdurch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigerenAnbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozessegenerieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegebenwerden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Head of Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell