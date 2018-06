Kfz-Versicherung: Jeder zweite Soldat fährt einen Diesel (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

München (ots) -- Im Schnitt rund ein Drittel aller versicherten Pkw mitDieselmotor ausgestattet- Pkw-Halter unter 20 und über 70 Jahre fahren am seltenstenDieselSoldaten fahren häufig Diesel-Pkw. Mehr als die Hälfte der vonBerufs- bzw. Zeitsoldaten versicherten Autos haben einen Dieselmotor.Ebenfalls weit vorne im Ranking landen Landwirte und Selbstständige.Hier liegt der Anteil über CHECK24 versicherter Diesel-Pkw bei 46bzw. 44 Prozent.*"Dieselfahrzeuge sind meist teurer bei Anschaffung, Versicherungund Kfz-Steuern, Halter sparen aber bei den Kosten für Kraftstoff",sagt Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen beiCHECK24. "Diesel-Pkw lohnen sich deshalb vor allem für Berufsgruppen,die viele Kilometer im Jahr unterwegs sind."Bundesweit liegt der Dieselanteil bei einem Drittel. Zwei Drittelentfallen auf Benziner. Alternative Antriebe wie Elektro, Hybrid oderWasserstoff fallen kaum ins Gewicht.Wenig Anklang finden Selbstzünder bei Teilnehmern desBundesfreiwilligendienstes (Bufdi) und Auszubildenden. Aber auchRentner versichern vergleichsweise wenige Dieselfahrzeuge.Pkw-Halter unter 20 Jahre und über 70 fahren selten DieselWenig Pkw mit Dieselmotor werden von Haltern zwischen 18 und 19Jahren versichert (15,4 Prozent). Dazu passen die Berufsgruppen amEnde des Dieselrankings (Studenten, Schüler, Bufdis und Azubis). Mit23 Prozent versichern auch Halter über 70 Jahre besonders wenigeDiesel. Am beliebtesten ist der Selbstzünder bei 30- bis 39-Jährigen(37 Prozent).Vergleichsportale fördern Anbieterwettbewerb - Gesamtersparnis von318 Mio. Euro im JahrVergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern vonKfz-Versicherungen - dadurch sinkt der Beitrag. So spartenVerbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 318 Mio. Euro. Das ergabeine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter desWissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK).**Kunden, die Fragen zu ihrer Versicherung haben, erhalten bei über200 CHECK24-Versicherungsexperten eine persönliche Beratung perTelefon oder E-Mail. Unsere Berater sind auf ihre jeweiligeVersicherungssparte spezialisiert und an sieben Tagen die Wocheerreichbar. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oderhochgeladene Verträge sehen und verwalten Kunden jederzeit imdigitalen Versicherungsordner.*Datengrundlage: alle 2017 über CHECK24 abgeschlossenenKfz-Versicherungen**Quelle: WIK-Consulthttp://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf