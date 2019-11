Kfz-Versicherung: Haftpflichtbeitrag seit August um 21 Prozent gesunken (FOTO)

München (ots) -- Preiskampf lässt Kfz-Haftpflichtbeitrag unter Vorjahrestieffallen- Euro am Sonntag: CHECK24 ist bestes Vergleichsportal fürKfz-Versicherungen- 300 CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um dieKfz-VersicherungDer Preiskampf der Kfz-Versicherer zur Wechselsaison ist in vollem Gange.Verbraucher zahlen aktuell im Schnitt 275 Euro für dieKfz-Haftpflichtversicherung.1) Das sind 21 Prozent weniger als im August (346Euro). Bereits jetzt wurde das Preistief von 2018 unterschritten."Wir beobachten jedes Jahr, dass die Preise für die Kfz-Versicherung RichtungNovember fallen", sagt Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen beiCHECK24. "Versicherer versuchen neben den Leistungen auch durch attraktivePreise wechselwillige Kunden zu gewinnen. Verbraucher sollten mit demVersicherungswechsel aber trotzdem nicht bis zum Stichtag am 30.11. warten, daeinzelne Versicherer ihre Beiträge bereits vorher wieder erhöhen."Spätestens nach dem Stichtag für den Wechsel der Kfz-Versicherung ziehen diePreise dann wieder an."Der verschärfte Wettbewerb zeigt sich auch bei den Kosten für Online-Werbungauf Google, die bereits deutlich anziehen", sagt Dr. Tobias Stuber. "DieAnzeigenplätze sind immer hart umkämpft. Da könnte es in dieser Saison zu neuenHöchstpreisen kommen."Euro am Sonntag: CHECK24 ist bestes Vergleichsportal für Kfz-VersicherungenCHECK24 ist das beste Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen. Das ergab eineUntersuchung von Euro am Sonntag zusammen mit dem Deutschen Kundeninstitut(DKI).2) Der Test ist bislang der aktuellste am Markt.Neben dem Gesamtsieg entschied CHECK24 die Teilkategorie Preis/Leistung mitgroßem Abstand für sich. Über die zwölf betrachteten Beispielprofile hinwegkönnen Verbraucher beim Münchner Vergleichsportal durchschnittlich am meistensparen. Auch in der Kategorie Vergleichsrechner belegte CHECK24 den erstenPlatz.Vergleichsportale fördern Anbieterwettbewerb - Gesamtersparnis von 318 Mio. Euroim JahrVergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern vonKfz-Versicherungen. So sparten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 318Mio. Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochterdes Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste(WIK).3)Verbraucher, die Fragen zu ihrer Kfz-Versicherung haben, erhalten bei über 300CHECK24-Versicherungsexperten an sieben Tagen die Woche eine persönlicheBeratung per Telefon oder E-Mail. In ihrem persönlichen Versicherungscenterverwalten Kunden ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem siediese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- undLeistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren undgleichzeitig sparen.1)Der durchschnittliche Haftpflichtbeitrag für November 2019 istein vorläufiger Wert, Stand: 4.11.2019.2)Euro am Sonntag (Ausgabe 40/19), Sparen beim Fahren, S. 72-733)WIK-Consult(https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf)Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kundensparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehrals 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung derCHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagendie Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eineVergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sichCHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterienfür Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principlesfor Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz,die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit undKundenservice.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell